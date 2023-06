Operazione ai dettagli: game over Inter, vola in Arabia

By

Sembra che l’operazione stia per concludersi: l’Inter vede sfumare l’obiettivo, ormai vicinissimo al trasferimento in Arabia

L’offerta gigantesca dell’Al-Hilal ha di fatto spezzato le gambe ai sogni dell’Inter e di Inzaghi. Ma di fronte a simili cifre viene quasi spontaneo alzare le mani e gridare: “Mi arrendo“. L’offerta in questione non ha lasciato indifferente Kalidou Koulibaly, difensore centrale del Chelsea. E ora si parla già di operazione ai dettagli.

Al momento, l’Inter si sente quindi del tutto tagliata fuori dalla corsa al centrale senegalese. Koulibaly pare abbia apprezzato l’offertona araba, e potrebbe dunque essere pronto a lasciare il Chelsea a un solo anno dal trasferimento a Londra. Dell’affare ne parla anche Calciomercato.it: secondo il sito, a risultare decisivo, sarebbe stato stato l’ultimo scatto dell’Al-Hilal.

Il club di Riad ha promesso al Chelsea 20 milioni (quasi la metà rispetto a quanto i Blues pagarono per strapparlo al Napoli), ma all’interno di un maxi affare che coinvolgerebbe altri scarti del club inglese.

Per quanto riguarda invece l’ingaggio, Koulibaly sta valutando un triennale da circa 20 milioni di euro a stagione. Il sito commenta: “cifre sicuramente inferiori rispetto a quelle stratosferiche che sono state invece garantite ad altri top player come Cristiano Ronaldo e Karim Benzema, ma che allo stesso tempo nessun club europeo avrebbe potuto offrire sul piatto del difensore senegalese“.

Inter, sfuma l’operazione Koulibaly: il difensore cede all’Arabia

Proprio l’affare fra arabi e Chelsea sta agitando parecchio gli sportivi inglesi. L’Al-Hilal appartiene al fondo PIF, che è proprietario anche del Newcastle e finanziatore indiretto del Chelsea. E l’impressione dei malfidati è che PIF voglia agevolare il Chelsea, aiutando il club londinese a vendere tutti quei giocatori le cui uscite sono necessarie per mettere in regola il bilancio.

In questo senso, gli arabi potrebbero arrivare a spendere più di 100 milioni per prendere Edouard Mendy, Hakim Ziyech, l’ex Napoli Kalidou Koulibaly e Romelu Lukaku. Il belga ha già rifiutato la proposta. Mentre pare che Koulibaly abbia deciso di valutarla. C’è anche chi parla di un’operazione già a ottimo punto, con il giocatore pronto a trasferirsi subito in Arabia.

Nei giorni scorsi c’è stato il primo vertice Inter-Chelsea per Onana e Lukaku, ma sul tavolo l’Inter ha provato a fare il nome di Koulibaly. Il Chelsea ha rifiutato la proposta di doppio prestito, e subito dopo sono arrivate due super offerte a Lukaku e a Koulibaly. Big Rom ha rifiutato senza battere ciglio… L’ex Napoli invece ci sta pensando.

E ci stanno pensando anche Mendy e Ziyech, i quali hanno ottenuto offerte anche dall’Al-Ahli e dall’Al-Nassr (la quadra di Cristiano Ronaldo). Tutte squadre appartenenti al fondo. PIF ha infatti da poco acquisito importanti partecipazioni nei maggiori quattro club sauditi: l’Al-Ittihad, l’Al-Ahli, l’Al-Nassr e l’Al-Hilal, appunto.

Tornando a Koulibaly pare che l’offerta sembra abbia una scadenza, un tempo limite: il difensore è chiamato a dare una risposta nelle prossime ore, ma da parte degli arabi trapela grande ottimismo.

Il caso PIF-Chelsea: cosa sta succedendo?

Cosa si nasconde alla base degli interessamenti dell’Arabia Saudita per gli esuberi del Chelsea? Prima di Koulibaly e Lukaku c’è stato Kanté. Presto potrebbero arrivare offerte, come anticipato, anche per Mendy, Ziyech e Aubameyang…

Ecco perché si parla sempre con più insistenza di un poco opportuno legame tra il club inglese e il fondo PIF. Il fondo miliardario starebbe insomma mettendo in piedi una maxi manovra per aiutare i londinesi a sistemare i conti. Ecco perché in Inghilterra è già montato un caso.

Com’è noto il Chelsea è in difficoltà con il FFP: il club è costretto a vendere, e tanto, dopo le grandi spese effettuare nelle ultime due sessioni. E qui entrerebbe in gioco il fondo saudita, su cui da tempo i media inglesi investigano: già nell’estate del 2022 si sono sollevati dubbi sulla composizione della cordata che aveva prelevato il Chelsea dal miliardario russo Roman Abramovich.

La cordata fu finanziata soprattutto da Clearlake Capital, una società americana in cui, non è un mistero, sono entrati negli anni scorsi centinaia di milioni da parte di PIF.