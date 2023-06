Accordo raggiunto, via libera Inter per Lukaku

By

I nerazzurri hanno ora l’opportunità di far loro ‘Big Rom’ almeno per un’altra stagione. Intesa già trovata per il calciatore. Ci pensa il Chelsea

Con un prestito che scadrà nel prossimo 30 giugno: a partire da inizio luglio in poi, Romelu Lukaku farà ufficialmente rientro alla base dove ad aspettarlo c’è il Chelsea.

Come ormai risaputo, il loro, è un rapporto giunto ai minimi termini. I ‘Blues’ lo rilevarono dall’Inter nell’estate del 2021 per la modica cifra di 115 milioni di euro. 115 milioni: si, avete capito bene, per poi girarlo un anno dopo a titolo temporaneo agli stessi nerazzurri.

Nelle persone di Marotta e Ausilio, principalmente, la ‘Beneamata’ ha potuto permettersi di concludere tale operazione: chiaramente grazie al prezioso contributo offerto da ‘Big Rom’, il quale ha di ridursi notevolmente lo stipendio in questa stagione.

Il belga si è riaccasato, da punto e accapo, all’Inter: con questi ultimi rei di aver versato, in quell’occasione, 8 milioni più un massimo di 5 di bonus nelle casse londinesi. Il tutto sotto la formula di un prestito oneroso annuale.

Quanto accaduto in questi ultimi mesi, invece, è sotto gli occhi di tutti. Sino a marzo 2023, infatti, il classe ’93 ha ampiamente deluso le aspettative anche e soprattutto per via dei rognosi infortuni accumulati nella prima metà, ed oltre, di stagione.

Ad un tratto, poi, la musica è cambiata: col belga che ha, però, sulla coscienza buona parte di quel pesante ko maturato in finale di Champions League contro il Manchester City per 0-1 nello scorso 10 giugno in quel di Istanbul.

Ciò nonostante, al momento, c’è tutta la volontà di questo mondo, sia da una parte che dall’altra, per far sì che Lukaku e l’Inter trascorrano assieme la loro esperienza 3.0 (per il belga si tratterebbe, eventualmente, del suo quarto anno complessivo in quel di Milano).

Ciò che resta da capire, come più che deducibile d’altronde, sono le reali intenzioni del Chelsea: club che vuole sì disfarsi di ‘Big Rom’, oramai a tutti gli effetti fuori dal progetto tecnico, ma che intende farlo, naturalmente, alle giuste condizioni.

Su questo, il belga, pare aver già dato piena disponibilità al club presieduto attualmente da Steven Zhang facendo presente di essere disposto a diminuirsi, ulteriormente, il proprio attuale ingaggio da 8,5 milioni di euro netti a stagione pur di proseguire la propria avventura assieme all’Inter. Nel frattempo, recentemente, pare essere spuntato fuori un nuovo ed ulteriore assist fornito da parte dei londinesi.

Calciomercato, Chelsea vicino alla chiusura per Nicolas Jackson: l’attaccante spiana la strada all’Inter per Lukaku

Proprio come appreso dal ‘The Athletic’ in questi ultimi giorni, il Chelsea è ad un passo dal portare a termine l’affare riconducibile al nome di Nicolas Jackson: centravanti, quest’oggi, di attuale proprietà del Villareal.

La medesima fonte riferisce, infatti, che i ‘Blues’ avrebbero già trovato un primo principio d’accordo assieme al calciatore per il suo trasferimento estivo.

Ciò a cui potremmo, e dovremmo, assistere prossimamente, non a caso, non è altro che una potenziale chiusura da parte del Chelsea per il forte centravanti classe ’01: autore di una splendida annata trascorsa al fianco del Villareal e conclusasi con 13 reti e 5 assist.

I londinesi potranno arrivare a far loro Nicolas Jackson versando nelle casse degli spagnoli 35 milioni di euro: cifra posta da parte del ‘Sottomarino Giallo’ per la clausola rescissoria del calciatore.

Un altro inizio questo che spinge, dunque, ulteriormente Lukaku ancor più lontano da Londra più di quanto non lo fosse già. Ora spetterà all’Inter provare ad approfittare del tutto.