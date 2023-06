Adios Inter, è fatta con il Real Madrid: annuncio UFFICIALE

Calano a picco le chance per l’approdo del difensore centrale all’Inter in sostituzione di Skriniar, ha chiuso l’accordo con il suo club e fa felice Ancelotti

Mercato vorticoso nello scenario internazionale, in cui l’Inter è pienamente invischiata. I nerazzurri hanno infatti da poco definito l’uscita a parametro zero di Edin Dzeko verso il Fenerbahce mentre restano pendenti le situazioni di Marcelo Brozovic, Denzel Dumfries, Robin Gosens e André Onana tra i maggiori palcoscenici europei e quello emergente arabo.

Oltre alle criticità in attacco, però, la dirigenza in mano a Giuseppe Marotta ha il compito essenziale di chiudere l’affare per l’erede di Milan Skriniar, anch’egli prossimo alla firma ufficiale con il Paris Saint-Germain a costo zero. Dei tanti profili sondati nel corso della seconda metà di stagione da parte degli osservatori coadiuvati dal direttore sportivo Piero Ausilio, spesso girovago all’estero, ne sarebbero stati selezionati diversi ciascuno con le proprie caratteristiche qualitative ed economiche.

Uno di questi, il centrale spagnolo Nacho Fernandez, era stato accostato all’Inter come alternativa a Skriniar soltanto nel caso in cui non avesse stretto ulteriori accordi con il Real Madrid per la sua permanenza. Eppure, a pochissimi giorni dalla scadenza del suo contratto e dall’apertura della sessione estiva, il calciatore ha dato l’ennesima gioia al suo allenatore Carlo Ancelotti siglando il rinnovo per tra le file dei ‘Blancos’ per un’altra stagione ancora.

Firma il rinnovo e sfuma Nacho: Inzaghi conta sulle riconferme

A comunicarlo è stato lo stesso club madrileno con una nota diramata sui propri canali web. Per l’Inter, dunque, nulla da fare: si tratta dell’ennesima rotta da cancellare nei programmi di Marotta e Ausilio, ma ne restano ancora tante altre da esplorare e rivalutare.

Fortuna che per Inzaghi si procede a passo svelto sul rinnovo di contratto di Stefan de Vrij, ormai vicinissimo a formalizzazione, e il riscatto del cartellino di Francesco Acerbi in grande spolvero nella sua prima esperienza in maglia nerazzurra dopo il triste epilogo alla Lazio. Continua a piacere anche Giorgio Scalvini, conteso sul mercato anche da Juventus e Manchester City, mentre non tramontano le prospettive per Schuurs.