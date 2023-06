Clausola da 40 milioni: spesa Inter in Portogallo

Nerazzurri sul fantasista portoghese ma non prima della seconda metà di luglio, spunta il dettaglio che fa ricredere le aspettative del club

L’Inter vuole fare sul serio anche in questa sessione estiva di mercato come in quella passata, cercando di mantenere alto il livello di competitività in Europa senza stravolgere eccessivamente l’organico a disposizione di Simone Inzaghi.

Qualche modifica, però, sarà necessaria. Perché dopo Milan Skriniar e Roberto Gagliardini, sono molti altri i nomi presenti nella lista dei potenziali partenti. E sia l’amministratore delegato Giuseppe Marotta che il direttore sportivo Piero Ausilio devono necessariamente guardarsi le spalle dai club esteri – soprattutto di Premier League – contrapponendo loro le giuste misure di salvaguardia dell’ambiente nerazzurro.

Mosse mirate a donare solidità, risolutezza e fantasia su più fronti. Anche quello offensivo. Tanto che all’uscita di Edin Dzeko e la verosimile partenza di Joaquin Correa, senza contare le possibilità di permanenza di Romelu Lukaku a mezzo di un nuovo accordo in prestito, servirà ad Inzaghi quel piglio di efficacia spesso mancato alle alternative offensive su cui ha contato in questa stagione. Lautaro escluso.

Calciomercato, Inter sul fantasista portoghese: c’è da attendere per l’offerta ufficiale

Nelle ultime ore si è vociferato in Portogallo del riaccostamento nerazzurro al fantasista portoghese Otavio, incrociato nel corso degli ottavi di finale di Champions League vinti contro il club lusitano.

In quella circostanza il calciatore si è anche fatto espellere mostrando tutta la propria personalità ed era già considerato uno degli uomini più pericolosi della formazione di Conceicao. Un motivo in più per stuzzicare le fantasie di Inzaghi, unendo tutta la qualità che già lo contraddistingue.

Sulla strada dei nerazzurri però ci sarebbe una clausola da 40 milioni attivabile soltanto entro il prossimo 15 luglio. Secondo le ultime informazioni giunte al cospetto dei rappresentanti del Porto, il club cedente non avrebbe ricevuto offerte ufficiali per sbloccare la trattativa.

Verosimilmente dunque l’Inter starebbe aspettando che trascorrano almeno venti giorni per poter poi procedere alla formalizzazione di una proposta slegata dalla sua clausola proprio per il fatto che – secondo i colleghi de ‘Record’ – la dirigenza italiana non disporrebbe delle giuste risorse economiche per procedere al versamento immediato di una cifra tanto esosa.