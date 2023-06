Colpo a costo zero: sorpasso Inter sul Milan

Nell’arco di ventiquattro ore è tutto, di nuovo, cambiato: l’Inter, che sembrava essere stata scalzata dal Milan, ritorna prepotentemente in corsa per il colpo a zero

C’è il controsorpasso! I nerazzurri hanno seguito l’obiettivo per anni. L’attaccante è stato vicino a trasferirsi all’Inter due anni fa e l’estate scorsa. E per tutto quest’anno, Marotta e Ausilio hanno trattato con i suoi procuratori (quelli vecchi e quelli nuovi) per convincerlo a trasferirsi a zero.

Nelle ultime settimane, però, i dirigenti interisti avevano fatto un passo indietro, spaventati dalle pretese contrattuali dell’obiettivo e dalla concorrenza. Facevano soprattutto paura i milioni offerti da Bayern Monaco e PSG. E, così, dopo il terremoto societario nel mondo Milan, che ha portato al licenziamento di Maldini, si sono inseriti anche gli uomini mercato rossoneri.

Sembrava quasi che il giocatore potesse essere intrigato dalla proposta fatta dalla compagine di Piolo. Stiamo parlando ovviamente di Marcus Thuram, centravanti che sta per svincolarsi dal Borussia M’gladbach e che ha ben figurato in Nazionale francese agli ultimi Mondiali.

L’Inter sorpassa il Milan: si avvicina il colpo a zero

Quindi, con un colpo di scena, l’Inter è di nuovo davanti al Milan per quanto riguarda la chiusura del colpo a zero dalla Germania. E sembra chiaro che Inter e Milan si daranno battaglia non solo per Thuram. Dopo la notizia di un possibile interessamento per Lukaku, nerazzurri e rossoneri sono in lotta anche per il cartellino di Frattesi.

Secondo la Gazzetta dello Sport nelle ultime ore l’Inter sarebbero tornata in corsa per l’attaccante francese. Per quale motivo? Tutto parte da una notizia in attesa, ovvero dal rifiuto di Thuram alla ricchissima offerta del PSG. A quel punto, per il Milan sembrava fatta, ma l’Inter ha ricontattato Thuram e ha rilanciato.

Il figlio di Lilian vuole pensarci su: pare abbia chiesto un giorno per ponderare sulla fondamentale decisione. Da un lato, il ragazzo tifa Milan ed è lusingato dalla corte fatta da Pioli. Dall’altro è in contatto da anni con l’Inter, e in passato avrebbe fatto carte false per giocare in nerazzurro.

Il Milan, grazie alla cessione di Tonali, può fare un’offerta superiore. Ma l’Inter, al momento, ha molto più appeal: è la squadra che ha giocato la finale di Champions. C’è anche una terza concorrente: il Lipsia, che non ha mai mollato in questi ultimi mesi.

Intrecci rossonerazzurri: il mercato come reazione a catena

Lukaku ha fatto sapere tramite il suo avvocato che non prenderà in considerazioni offerte provenienti dal Milan (che al momento, comunque, non ci sono state). L’offerta vera che è arriva a Big Rom è quella dell’Al-Hilal. Ma il belga vuole continuare a giocare in Europa, possibilmente all’Inter.

Il Milan, contattando il Chelsea e proponendo un’offerta a titolo definitivo può di sicuro dar fastidio a Marotta e Ausilio mettendo i Blues nella condizione di rifiutare l’idea di un ennesimo prestito. Gli inglesi, e mica sono scemi, vogliono una cessione a titolo definitivo, per aver un incasso sicuro e sbarazzarsi per sempre del belga.

Ma l’Inter può ancora cambiare la situazione. Ci vuole uno sforzo. Romelu chiede che i nerazzurri mostrino concretamente la voglia di confermarlo, cambiando approccio di contraddizione. In pratica non dovranno presentarsi di nuovo a Londra a mani vuote.

Intanto si tratta col Chelsea anche per Azpilicueta. Magari l’Inter è intenzionata a prendere il difensore dall’ingaggio ingombrante anche per fare un favore ai Blues e bendisporli alla nuova contrattazione per Lukaku.

Con la cessione probabile di Tonali al Newcastle, il Milan può fare la voce grossa sul mercato, e infastidire l’Inter su più fronti. Anche su un altro obiettivo ci sarà da lottare. E cioè su Frattesi. Ma intanto concentriamoci su Thuram, che presto rivelerà i suoi piani.