“Miglior giovane”: blitz Inter in Championship

La dirigenza nerazzurra ha posto sotto i propri radar uno dei migliori prospetti a livello europeo. Un nome importante con una valutazione già sui 25 milioni

Come più che lecito, visti gli straordinari risultati conseguiti in Europa nel corso della passata annata, l’Inter si è posta in mente l’obiettivo di arrivare a fare grandi cose anche in vista della prossima stagione.

Chiaramente, per far sì che vengano raggiunti i più dignitosi traguardi, è necessario che qualsiasi componente dell’ambiente Inter arrivi a dare il suo massimo contributo: partendo proprio, come si suol dire, ‘da dietro le quinte’.

Proprio Marotta e Ausilio – su tutti – sono, infatti, chiamati ad agire nel miglior modo possibile sul mercato. Questo perché, generalmente, grandi traguardi possono essere raggiunti solamente attraverso: il duro lavoro, tanta forza di volontà e spirito di sacrificio, ed una giusta programmazione. Cose che, non per niente, proprio i nerazzurri si sono messi in testa di voler fare.

Oltre ad aver adocchiato qualche profilo d’esperienza, l’intera dirigenza interista ha, inoltre, posto sotto i propri radar anche il nome di qualche giovane e futuro prospetto: partendo proprio da Yann Bisseck, difensore centrale classe ’00 dell’Aarhus – club militante nella massima serie danese – per cui la ‘Beneamata’ si è già portata avanti (anche se, a dire il vero, manca ancora la chiusura definitiva).

Nel frattempo, oltre al solo centrale difensivo tedesco, i nerazzurri hanno indirizzato le proprie antenne anche nei confronti di un altro giovane calciatore. Non per niente, stiamo parlando non di un profilo qualunque: ed ora vi spieghiamo il perché.

Calciomercato Inter, occhi su Scott del Bristol (miglior giovane della Championship): valutazione sui 25 milioni

Secondo quanto riferito da ‘Tuttomercatoweb.com‘, recentemente, l’Inter avrebbe indirizzato i propri occhi su Alex Scott, giovane centrocampista del Bristol City, club militante in seconda divisione inglese e risultato, per l’appunto, il miglior giovane dell’ultimo campionato di Championship, da poco volto al termine.

Complici le 42 presenze, 1 rete e i 5 assist totalizzati nel torneo inglese di secondo livello, a cui si sommano poi 7 apparizioni e 1 gol tra FA Cup ed EFL Cup, il classe ’03 è, come già anticipato, dunque così stato in grado di affermarsi come il miglior talento di tale manifestazione.

Grazie a tali prestazioni infatti, sempre più in crescendo, Scott è riuscito ad assicurarsi anche la forte attenzione da parte dell’Inter, perlomeno questo è ciò che riferisce la medesima fonte di prima.

Un profilo, il suo, che necessita, quindi, di essere scoperto ancor di più. Ciò che è certo, però, è il fatto che il ragazzo valga. Non per niente, il Bristol City lo valuta già attorno ai 25 milioni di euro anche se, in caso d’addio, gli stessi inglesi potrebbero, supponendo, finire per abbassare le loro pretese aprendo, di fatto, alla cessione del ragazzo anche difronte ad un’offerta da 18 milioni. Nerazzurri alla finestra.