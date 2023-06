Raggiunge Dzeko al Fenerbahce: si chiude la prossima settimana

By

L’Inter lascia qualcos’altro per strada. I nerazzurri dicono ufficialmente addio al calciatore. Tutto fatto coi turchi. Accordo valido a partire già dalla prossima estate

Work in progress in casa Inter. Proprio dalle parti di ‘Viale della Liberazione’, infatti, si continua a progettare costantemente il futuro della ‘Beneamata’ lavorando, di conseguenza, sia sul fronte delle entrate che delle uscite.

Pur trovandoci ancora al 25 di giugno, con la nuova finestra di calciomercato estiva che necessita di prendere ancora ufficialmente il via, i nerazzurri hanno già apportato diversi cambiamenti alla propria rosa (e occhio perché ce ne sono ancora tanti da dover mettere in atto).

Sia Gagliardini che Skriniar infatti, entrambi in scadenza di contratto così come tanti altri, hanno praticamente già fatto le valigie da Milano: col primo che però, a differenza del secondo che si accaserà al Psg a titolo gratuito, non sa ancora con assoluta certezza che cosa ne sarà del proprio futuro.

Diverso, invece, per Edin Dzeko: calciatore che, dopo due anni trascorsi al fianco della ‘Beneamata’, ha detto ufficialmente addio all’Inter in modo tale da poter accasarsi, anche lui in via gratuita, immediatamente al Fenerbahce.

Attenzione, però, perché le sorprese non sono affatto finite qui. Così come il bosniaco, anche un altro ‘pallino’ dei nerazzurri è prossimo a dover trasferirsi in Turchia.

Calciomercato, Becao-Inter non si farà: affare in chiusura col Fenerbahce

Stando, infatti, a quanto riferito direttamente da ‘Sky Sport‘ in queste ultime ore, il Fenerbahce sta limando gli ultimi dettagli inerenti all’affare Becao.

Complice il suo contratto in scadenza nel 2024 assieme all’Udinese, accordo che di fatto il brasiliano ha deciso di non estendere, l’ex CSKA Mosca saluterà, dunque, i friulani in modo tale da poter prendere un volo con destinazione Turchia.

Da sapere, inoltre, che anche l’Inter aveva, timidamente, posto sotto i propri radar il nome di Becao nello scorso gennaio, il tutto con l’intento di cautelarsi in caso di cessione immediata di Skriniar, mollando poi – a tutti gli effetti – il calciatore in questi ultimi mesi.

Ora, si apprende che, a voler approfittare del tutto, è proprio il Fenerbahce: club che sta tentando, in queste ultime ore, di portare ai minimi dettagli tale operazione. Affare Becao da considerarsi, perciò, in chiusura. Fumata bianca attesa già nella prossima settimana.

Inoltre, una prima conferma, inerente alla cessione del brasiliano in quest’estate, era già giunta negli scorsi mesi grazie all’anticipazione lanciata da noi di Interlive.it.