Anche lui torna all’Inter: contatti avviati, sostituisce Correa

I nerazzurri potrebbero riabbracciare a breve un loro ex tesserato andando a sostituire, a quel punto, il ‘Tucu’. Già chieste informazioni per lui

Nessuna vacanza in programma per Beppe Marotta, Piero Ausilio ed il resto della dirigenza interista. Proprio i nerazzurri, infatti, hanno già schiarito un bel po’ di idee e sono ora pronti ad andare all’assalto sul mercato.

Dopo aver portato a termine l’operazione Thuram, calciatore che la ‘Beneamata’ si è assicurata grazie ad un contratto quinquennale da 6 milioni di euro netti a stagione, l’Inter ha ora tutte le intenzioni di annoverare ulteriormente il proprio reparto avanzato.

Questo perché, oltre al solo Edin Dzeko – calciatore che i nerazzurri hanno sostituito, per l’appunto, proprio con il francese – vi è da dover preoccuparsi anche per le situazioni inerenti a Lukaku – altro centravanti per cui Marotta & co compiranno a breve un nuovo tentativo col Chelsea – e Correa, quest’ultimo chiamato al passo d’addio.

Proprio il ‘Tucu’ ha, infatti, deluso appieno le aspettative trascorrendo, per giunta, più tempo in infermeria – a momenti – che al didentro del terreno di gioco (duole dirlo ma è così). A differenza di quanto accaduto precedentemente, anche il tecnico Simone Inzaghi si è, una volta per tutte, convinto del fatto che l’argentino non può certamente fornire alla causa interista il reale apporto di cui l’intera piazza necessita realmente (il che è tutto dire).

Questi i motivi per cui, dunque, l’ex Lazio dirà addio già in quest’estate (da capire solamente se a titolo definitivo oppure tramite la soluzione del prestito). Al suo posto, l’Inter sta cercando un’alternativa offensiva che risulti in grado di poter saltare l’uomo e di creare superiorità numerica ed ecco che, tra gli osservati speciali, pare esserci proprio un ex nerazzurro.

Calciomercato Inter, chi per il dopo Correa? I nerazzurri pensano a Gnonto: già chieste informazioni

Proprio come riportato dall’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport‘, l’Inter starebbe pensando di sostituire il partente Joaquin Correa con l’ex nerazzurro Wilfried Gnonto, il cui agente proprio poco fa è stato nella sede interista di viale della Liberazione.

Proprio il classe ’03 è, infatti, cresciuto praticamente al fianco della formazione interista compiendo, di fatto, buona parte della trafila del settore giovanile nerazzurro in passato e arrivando poi, di conseguenza, a vestire anche la maglia della formazione Primavera.

Ciò nonostante, a distanza di anni – ricorreva precisamente l’estate del 2020 – l’attaccante ‘made in Italy’, convocato anche dal CT Roberto Mancini in Nazionale in quest’ultimo anno di tempo, ha poi deciso di dire addio all’Inter a parametro zero accasandosi, a quel punto, allo Zurigo.

Ora, a differenza di quanto accaduto in passato – proprio come riferisce, inoltre, la medesima fonte di prima – i nerazzurri paiono disposti a voler investire su di lui: tant’è che avrebbero già chiesto informazioni al Leeds per lo stesso Gnonto, calciatore che è da considerarsi in uscita per via della fresca retrocessione maturata al termine di quest’annata di Premier League dagli inglesi.

Da sapere, però, che al momento non c’è ancora nulla di concreto se non una semplice richiesta di informazioni da parte della ‘Beneamata’: con l’Inter che, nel frattempo, starebbe tenendo a portata di mano la candidatura dell’attaccante natio di Verbania come potenziale dopo Correa, anche lui in uscita come già anticipato.