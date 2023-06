È tutto fatto, giocherà nell’Inter: “Bella storia da raccontare”

Annuncio ufficioso da parte del direttore sportivo dell’ormai ex club del centrale promesso all’Inter, per il quale manca soltanto la firma a suggellare l’accordo raggiunto

Ci siamo quasi. Dopo mesi di attenta ricerca elevata anche in ambito internazionale, ben oltre i confini ipotizzati delle solite cinque grandi realtà calcistiche europee, l’Inter avrebbe trovato pane per i suoi denti per la prossima stagione.

Rimpiazzare Milan Skriniar non sarebbe stata impresa facile e lo testimoniano le tante energie spese dal comparto dirigenziale nerazzurro, coadiuvato nelle sue missioni dal direttore sportivo Piero Ausilio e dall’occhio vigile dell’amministratore delegato Giuseppe Marotta.

Assieme a Cesar Azpilicueta, vecchia gloria del Chelsea in uscita di scena proprio nel corso di questa caldissima sessione estiva con il benestare della dirigenza londinese, l’Inter ha infatti chiuso il secondo colpo per rinforzare il pacchetto difensivo a disposizione di Simone Inzaghi già costellato di Alessandro Bastoni, Stefan de Vrij e Francesco Acerbi (per questi ultimi due mancherebbero soltanto gli ultimi dettagli per la riconferma).

Calciomercato, tutto fatto con l’Inter: l’annuncio ufficioso del direttore sportivo

Si tratta del centrale tedesco Yann Aurel Bisseck, di provenienza dal club danese dell’Aarhus che tanto a cuore aveva preso le gesta del proprio giovane talento nel corso delle ultime settimane con indosso la maglia dei ‘De Hvide’.

L’accordo sarebbe stato raggiunto non soltanto con il club ma anche con il calciatore, voglioso di intraprendere un nuovo percorso in una realtà cardine del calcio europeo. Specie in Champions League. Rampa di lancio perfetta per crescere professionalmente accanto a calciatori di comprovata esperienza internazionale, per ambire anche ad un ruolo da protagonista nel panorama dei migliori nel suo ruolo.

Queste condizioni sono state ufficiosamente ribadite anche dal direttore sportivo dell’Aarhus, Stig Inge Bjørnebye, in una nota mediatica per ‘Tipsbladet’. “Quanto fatto dal nostro calciatore rappresenta una bella storia di calcio. Lo è stata l’ultima partita di campionato da lui disputata, lo è stata la sua cessione. Questo aiuta a creare la sua identità. Non mi aspetto che ci siano altre cessioni importanti quest’estate”, ha commentato il dirigente. Non resta che attendere dunque la firma ufficiale, prevista nei prossimi giorni.