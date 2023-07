Brozovic, la trattativa Inter-Al Nassr riparte: ore decisive

Nonostante la brusca frenata di ieri, i sauditi hanno ripreso a trattare in questi istanti coi nerazzurri per il croato. Novità clamorosa su questo fronte

A differenza di quanto accaduto negli scorsi giorni, dove Al-Nassr e Inter avevano raggiunto un’intesa verbale sulla base di un’offerta da 23 milioni di euro per Brozovic, i sauditi hanno poi deciso nella giornata di ieri di domandare uno sconto agli stessi nerazzurri.

Tutto ciò è accaduto per via del fatto che Marcelo Brozovic, pur di approdare in Arabia, avrebbe fatto presente agli stessi sauditi di voler arrivare a beneficiare di un contratto ancor più oneroso rispetto a quello ripostogli a disposizione dall’Al-Nassr (inizialmente si trattava di un triennale da 20 milioni di euro a stagione).

A offerta poi alzata invece, con gli arabi che hanno offerto al croato un triennale da 90 milioni di euro complessivi – dove in aggiunta vi era anche un ricco bonus da 10 milioni – la medesima società saudita ha poi pensato bene di domandare alla ‘Beneamata’ uno sconto, in modo tale da non andare a rimetterci (questo il loro piano iniziale).

A quel punto, chiaramente, l’Inter si è comprensibilmente mostrata poi infastidita interrompendo chiaramente i colloqui. Dopo una brusca frenata, però, proprio in queste ultimissime ore le due parti hanno ripreso a trattare.

L’Al-Nassr ha, infatti, alzato nuovamente la propria offerta da 15 a 18 milioni di euro anche se, verosimilmente, per far sì che i nerazzurri arrivino a privarsi del croato occorrono, come minimo, 20 milioni. Nel frattempo, ecco che giunge un’altra particolare novità.

Dalla Francia – Brozovic ha già svolto le visite mediche a Parigi per conto dell’Al-Nassr: prossime ore decisive

Le sorti future di Marcelo Brozovic verranno stabilite già nelle prossime ore. Inter e Al-Nassr, come già anticipato, hanno infatti ripreso a trattare anche se resta da dover trovare ancora la giusta quadra a tale e determinato affare.

‘Footmercato‘, però, riferisce in anticipo di una clamorosa novità. La medesima fonte sostiene, infatti, che il croato abbia già svolto le visite mediche in quel di Parigi per conto dell’Al-Nassr: società che resta interessatissima, per l’appunto, allo stesso Brozovic.

Ciò nonostante, è l’Inter ad attendere, giustamente, una nuova offerta – che possa poi essere in grado di risultare quella giusta – da parte dell’Al-Nassr per il loro attuale tesserato.

Nel frattempo, ad aver rilasciato importanti dichiarazioni a riguardo è stato lo stesso Beppe Marotta.

Marotta senza filtri: “La pista Brozovic-Al-Nassr si era chiusa ma ora può riaprirsi. Frattesi? Ci interessa”

Nella serata di ieri, l’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, è intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’ durante l’evento ‘Calciomercato l’Originale’ facendo chiarezza riguardo tutta una serie di questioni, partendo proprio da Brozovic.

“C’è stata un’alterazione degli equilibri per quanto ne concerne a proposito della situazione Brozovic. Avevamo, di fatto, raggiunto l’accordo sulla cifra del suo cartellino. Poi, a distanza di qualche giorno, è stata cambiata la proposta. A quel punto, ci siamo irrigiditi e abbiamo chiuso la porta” – ha esordito.

“Ora, forse, la situazione può riaprirsi. Bisognerà capire se la proposta giunta nei confronti del calciatore è ritenuta soddisfacente dallo stesso Brozovic”.

Conclude poi: “Frattesi? Non è una questione facile. Carnevali sa destreggiarsi benissimo in questo tipo di situazioni. Il Sassuolo non ha ancora ricevuto tutte le offerte, per questo il prezzo del calciatore continua a salire. No, non è un’operazione da considerarsi legata a quella di Brozovic, ma è un giocatore che a noi interessa“.