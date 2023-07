Dall’Inter al Torino: tutto fatto, accordo e visite mediche

I nerazzurri gli dicono ufficialmente addio. Affare oramai chiuso del tutto con la firma che è giunta proprio in queste ultime ore. Operazione da 8 milioni

Ormai ci siamo. Anche la finestra di calciomercato estiva in formato 2023 ha ufficialmente preso il via. Proprio nella giornata di oggi, infatti, una qualsiasi squadra sarà libera, d’ora in poi, di depositare qualunque tipo di contratto: Inter inclusa quindi.

Proprio i nerazzurri, non a caso, hanno messo a segno il loro primo colpo già negli scorsi giorni. Sì, stiamo parlando di Marcus Thuram: calciatore che ha detto sì alla ‘Beneamata’ siglando un contratto quinquennale da 6 milioni di euro netti a stagioni – con l’ufficialità giunta proprio in questi istanti – dicendo, di conseguenza, no al Milan.

Ciò nonostante, in casa Inter si prevede un ampio restyling anche sul fronte delle uscite. Questo perché oltre ai soli Dzeko, Skriniar, Gagliardini e D’Ambrosio – tutti quanti freschi d’addio a zero – c’è anche qualcun altro che, in maniera del tutto simile, ha dovuto fare anche lui le valigie da Milano. Bellanova docet.

Bellanova ha firmato col Torino: intesa raggiunta sugli 8 milioni, l’Inter gli dice ufficialmente addio

In queste ultimissime ore è arrivata anche la firma di Raoul Bellanova assieme al Torino: calciatore che ha detto sì ai ‘granata’ poco dopo che, negli scorsi giorni, il club presieduto attualmente da Urbano Cairo aveva già raggiunto un’intesa verbale assieme al Cagliari a fronte di un’offerta da 8 milioni di euro complessivi.

Così facendo, dunque, l’esterno classe ’00 – fresco di rientro anticipato dall’Europeo U21 – si è ufficialmente accasato al Torino siglando un accordo quadriennale, con tanto di opzione per un quinto anno, da 1,1 milioni di euro all’anno più bonus.

Ciò vuol dire che – come ormai risaputo del resto – a partire da ieri, Bellanova non è più un calciatore dell’Inter: società che, dopo aver versato 3 milioni di euro nella scorsa estate nelle casse del Cagliari per il prestito del classe ’00, avrebbe dovuto versare altri 7 milioni di euro, sempre in favore dei sardi, nel caso in cui avesse voluto acquistare a titolo definitivo l’ex laterale dell’Atalanta.

In questo, la ‘Beneamata’ non si è mostrata affatto consenziente domandando, di fatto, ai cagliaritani uno sconto che in fin dei conti non vi è mai stato ed è per questo che ad averne approfittato sono stati proprio i ‘granata’.

Bellanova: “Felice di essere qui al Torino. Non vedo l’ora di iniziare”

A contratto ormai siglato, Raoul Bellanova ha da quel momento in poi rilasciato le sue prime dichiarazioni da calciatore del Torino.

Queste le sue parole: “Sono felice e carico. Arrivo qui con l’intento di mostrare il mio reale valore. Voglio provare a rendermi protagonista mostrando tutto ciò che so fare, non vedo l’ora” – ha esordito.

“L’Inter? Nella vita non si sa mai ciò che potrebbe accadere. Ammetto di essere interista sin da quando ero bambino“.