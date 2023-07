Jorginho e i rumors sull’Inter: l’annuncio dell’agente

Il pluricampione d’Europa è stato riaccostato all’Inter. Giungono nel frattempo dichiarazioni ufficiali da parte del suo entourage a riguardo. La situazione

Come accade in una qualsiasi sessione di calciomercato, in casa Inter è tempo di cambiamenti: e questo è un discorso che regge sia dal punto di vista delle entrate che delle uscite.

Il primo rinforzo targato nerazzurro è, infatti, quello di Marcus Thuram: calciatore che ha detto sì all’Inter a fronte di un contratto quinquennale da 6 milioni di euro netti a stagione. Ciò nonostante, prosegue ugualmente il restyling della ‘Beneamata’ anche dal punto di vista difensivo e non solo.

Oltre alla sola retroguardia, Marotta e Ausilio dovranno, inoltre, attuare tutta una serie di cambiamenti anche lì nel mezzo: con Brozovic che, al momento, resta l’indiziato numero uno a dire addio. Al suo posto dovrebbe arrivare uno tra Frattesi – prescelto dell’intera dirigenza – e Milinkovic-Savic, in scadenza nel 2024 con la Lazio e sin da sempre ‘pupillo’ di Inzaghi (tant’è che è egli stesso a continuare a spingere per il suo arrivo).

Nel frattempo, però, non mancano tutta una serie di altri accostamenti all’Inter, incluso quello di Jorginho: centrocampista che, stando agli ultimi rumors di mercato, sarebbe finito – pur timidamente – nel mirino del club di ‘Viale della Liberazione’ complice l’insoddisfacente periodo vissuto, sin qui, al fianco dell’Arsenal (club col quale è, per giunta, in scadenza nel 2024).

Ciò nonostante, in questo momento, tra le due parti non vi è assolutamente nulla. A confermarlo è stato proprio il suo agente, colui che ha parlato chiaro anche riguardo il futuro del suo assistito.

Joao Santos (agente Jorginho) a Tv Play: “L’intento è restare all’Arsenal. Nessuna trattativa con altri club”

L’agente di Jorginho, niente meno che Joao Santos, ha parlato a ‘Calciomercato.it‘ in onda su Tv Play riguardo la situazione del suo assistito smentendo, di fatto, tutti quei accostamenti che lo hanno visto vicino timidamente a Inter e Lazio, dove vi è il suo ex allenatore Maurizio Sarri, e confermando a quel punto una sua permanenza all’Arsenal.

“Jorginho si trova molto bene all’Arsenal in questo momento: club che, peraltro, disputa un campionato parecchio importante. Non c’è nessuna trattativa in corso né con la Lazio né con altri club” – ha esordito.

Proseguendo poi: “Le intenzioni sono quelle di restare all’Arsenal anche per il prossimo anno. Parliamo comunque di una delle società più importanti in Inghilterra. Arteta? E’ un mister importantissimo. Intende perfettamente il calcio moderno e uno come Jorginho, in tal senso, si sposa perfettamente con uno come lui”.