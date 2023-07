Spunta Insigne: clamoroso, al posto di Correa

L’ex Napoli potrebbe, a sorpresa, tornare in Italia ad un anno dal suo addio. Papabile proposta in arrivo sia per Inter che Milan. I possibili scenari futuri

E’ trascorso ormai un anno da quell’estate del 2022: periodo in cui Lorenzo Insigne, all’epoca in scadenza di contratto, non estese la durata del proprio accordo assieme al Napoli e, proprio per tale motivo, dette il proprio addio non soltanto ai ‘partenopei’ ma anche all’intera Serie A.

Da lì in poi, l’esterno d’attacco nato a Frattamaggiore non ha, nemmeno, messo più piede in quella che è ad oggi la Nazionale Italiana di calcio rinunciando, di fatto, a tutti gli impegni disputati dagli ‘Azzurri’.

Di quanto accaduto da quel momento in poi ne sono, oramai, tutti quanti consapevoli: col classe ’91 che si è successivamente legato al Toronto, club che milita attualmente in MLS.

Già due, sin qui, le stagioni disputate da Insigne al fianco degli statunitensi: la prima condita da 11 presenze, 6 reti e 2 assist, mentre la seconda da 13 apparizioni, 3 gol e 2 assist (con lo stesso Toronto terminato, addirittura, al penultimo posto della classifica).

Insomma, un momento calcistico tutt’altro che pieno di colorito quello a cui sta facendo fronte attualmente Insigne e a cui, inoltre, si aggiunge lo straordinario trionfo del Napoli in Serie A, senza però il suo contributo.

Tutta una serie di fattori che, volendo, potrebbero finire per incidere particolarmente sulle sue scelte future dove, tra le tante ipotesi, non è affatto da escludere un suo presunto ritorno in A: idea a cui, non per niente, potrebbero averci già pensato i suoi agenti. Ecco come.

Insigne di nuovo in A? L’ex Napoli potrebbe venir offerto a breve a Milan e Inter (come dopo Correa)

Vuoi la lontananza, vuoi tutta una serie di altri fattori, è ormai chiaro a tutti che il Lorenzo Insigne visto, sin qui, negli Stati Uniti non è lo stesso che abbiamo potuto ammirare in Italia negli innumerevoli anni vissuti al fianco del Napoli.

Con ogni probabilità, infatti, al classe ’91 manca la Serie A: ragion per cui, ammesso e concesso che fosse per davvero così, potrebbe aver già domandato ai suoi agenti di dare il via a tutte le pratiche del caso.

Parlandoci chiaro, proprio lo stesso Insigne potrebbe aver richiesto ai suoi intermediari di avanzare tutta una serie di proposte nei confronti di determinate big italiane: incluse, magari, Milan e Inter (in questo caso come potenziale dopo Correa).

Come ormai risaputo, infatti, i nerazzurri – rei di aver da poco preso Thuram – sono ora a caccia di nuovi ed ulteriori rinforzi offensivi vista e considerata, inoltre, la situazione Correa: calciatore che saluterà a breve.

Ciò nonostante, resta da capire se, ad oggi, una qualsiasi società di Serie A possa permettersi di sostenere a pieno regime le cifre del suo stipendio: quest’oggi sceso sino ai 7,5 milioni di dollari dopo che, sino al termine della prima stagione vissuta al fianco del Toronto, il suo ingaggio risultava essere di 14 milioni.