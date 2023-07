Valentin Carboni tra presente e futuro: la scelta dell’Inter

L’Inter continua ad interrogarsi sulla situazione del proprio baby talento. Il 13 luglio è in arrivo e Inzaghi sta già pensando a questa mossa

A stagione ormai archiviata del tutto, con l’Inter che è stata letteralmente ad un passo dal tornare ad alzare una Champions League dopo tredici lunghi anni, i nerazzurri guardano ora solo ed esclusivamente in direzione della prossima annata.

Occhi indirizzati, perciò, già alla preparazione atletica che prenderà il via il prossimo 13 giugno dalle parti di Appiano Gentile per poi terminare a distanza di dieci giorni di tempo.

Sarà proprio in quella location, non a caso, che Simone Inzaghi osserverà con i propri occhi tutta una serie di situazioni, inclusa quella di qualche giovane talento nerazzurro.

Uno dei tanti che verrà, però, monitorato con particolare attenzione rispetto al resto della massa – stiamo facendo riferimento alle leve future della ‘Beneamata’ – è sicuramente Valentin Carboni: prospetto che il tecnico piacentino conosce ormai da tempo e che, non per niente, ha aggregato al resto della prima squadra già nella passata annata e con cui ha racimolato 5 presenze in Serie A e 1 in Champions League.

In tanti abbiamo, ormai, avuto modo di conoscerlo. Questo perché in fin dei conti, pur essendo solamente un classe ’05, il baby talento argentino è già stato convocato più e più volte in passato agli ordini del CT de ‘La Albiceleste’: Lionel Scaloni, colui che lo ha di fatto aggregato a calciatori del calibro di Lionel Messi, Angel Di Maria e così via.

Ora, non resta far altro che capire quali sono le reali intenzioni dell’Inter riguardo il suo futuro anche se, ad oggi, i nerazzurri potrebbero aver già escogitato una sorta di strategia nei suoi confronti.

Calciomercato Inter, quale futuro per Valentin Carboni? Ipotesi prestito al momento la più quotata

Grazie alle 11 presenze, condite da 3 reti e 2 assist, totalizzate al fianco della formazione Primavera di Cristian Chivu, Valentin Carboni è riuscito nell’intento di essere convocato con assiduità al pari dei calciatori della prima squadra.

Come già anticipato, il tecnico Simone Inzaghi lo ha spesso e volentieri aggregato al resto della formazione principale dell’Inter nella passata stagione: il tutto con l’intento di fargli apprendere quante più cose possibili da calciatori come Lautaro Martinez e Romelu Lukaku, su tutti.

Ciò nonostante, ad oggi, non si sa ancora con esattezza quello che potrebbe essere il suo futuro. Tra le tante ipotesi, l’Inter potrebbe finire per optare ad un suo prestito altrove. Questo per consentirgli di trovare maggiore continuità oltre che di farsi le ossa (al momento è questa l’ipotesi più quotata, c’è da dirlo).

L’Inter ci crede: e su questo non ci piove. Gli stessi nerazzurri vogliono, infatti, arrivare ad ottenere la miglior versione del futuro Valentin Carboni. Motivo per cui, come già accaduto con l’altro baby talento Giovanni Fabbian nella passata annata, potrebbero – e dovrebbero – finire per cedere il giovane classe ’05 a titolo temporaneo. Da capire ‘solamente’ dove.