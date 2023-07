12 milioni di euro, Esposito ceduto in Serie A

By

Il centravanti, di ritorno dalla parentesi col Bari, farà ora rientro ad Appiano. Possibile svolta in arrivo con l’Inter che può cederlo in estate. Già due le ipotesi

Di rientro dalla più che discreta esperienza trascorsa dallo scorso gennaio sino a inizio giugno al fianco del Bari, piazza che milita attualmente in Serie B, Sebastiano Esposito tornerà ora a rimettere, a breve, piede dalle parti di Milano: luogo in cui, però, non è ancora certo di restare.

Il giovane centravanti ha, infatti, totalizzato 15 gettoni complessivi al fianco dei ‘galletti’ conditi, inoltre, da 4 reti e 2 assist diventando, per dipiù, un assoluto punto di riferimento per il tecnico Michele Mignani in vista del rush finale di stagione dove, ad aver impedito al Bari di salire in A, è stato solamente il gol siglato da Pavoletti negli ultimi 2′ di gara durante la finale play-off persa contro il Cagliari.

Ad ogni modo, quella appena trascorsa da Esposito, resta indubbiamente un’esperienza che gli ha permesso non soltanto di tornare ad avere un ruolo da protagonista ma che, quindi, gli ha anche consentito di riacquisire quella consapevolezza nei propri mezzi che, da tempo, mancava al giovane classe ’02 visto il deludente precedente vissuto con l’Anderlecht, sempre tramite la via del prestito.

Ora, starà all’Inter decidere che cosa farne del suo futuro. Proprio i nerazzurri dovranno, infatti, tracciare le linee e capire se l’attaccante nato a Castellammare di Stabia possa, a differenza degli scorsi anni, fare al caso proprio oppure se è il caso di cederlo nuovamente: magari anche a titolo definitivo questa volta.

Calciomercato Inter, Esposito può anche partire a titolo definitivo. Genoa e Salernitana come ipotesi

A differenza di quanto accaduto in questi ultimi anni, dove l’Inter ha deciso di privarsi temporaneamente di Sebastiano Esposito tramite la via del prestito, i nerazzurri potrebbero, in questa occasione, anche arrivare a fare a meno del giovane classe ’02 a titolo definitivo.

L’idea potrebbe essere, infatti, quella di vedere la dirigenza nerazzurra optare per una partenza definitiva dell’ex Basilea e Anderlecht: il tutto con l’intento di monetizzare il più possibile dal suo potenziale addio.

Ciò a cui potrebbe pensare, inoltre, la ‘Beneamata’ è la possibilità di garantirsi una sorta di opzione di recompra dalla sua futura cessione: scenario che, non per niente, proprio i nerazzurri tentarono di cavalcare in passato con Andrea Pinamonti.

A tal proposito, dunque, occhio ad un eventuale ed ipotetico tentativo da parte di alcune società militanti, quest’oggi, in Serie A: palcoscenico in cui non è affatto escluso che possa, anche, avere tutta una serie di estimatori.

In tal senso, occhio a Genoa e Salernitana – visto e considerato che la prima è a caccia di nuovi rinforzi offensivi dopo il ritorno nella massima serie italiana, mentre l’altra deve cautelarsi in caso d’addio da parte di Dia – con la richiesta dell’Inter che continua ad essere sui 12-15 milioni di euro.