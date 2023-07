Asllani, scoppia la polemica: attacco frontale a Inzaghi

Il centrocampista albanese ha stupito nel match contro le Fær Øer, arriva il messaggio direttamente al cospetto del tecnico nerazzurro sul suo impiego all’Inter

Sassata micidiale. Al 51′ del secondo tempo nella sfida valevole per le Qualificazioni ad Euro 2024 contro la rappresentativa delle Isole Fær Øer, il centrocampista Kristjan Asllani ha colto l’occasione di segnare il gol più bello dell’ultimo turno della competizione internazionale, etichettato tale persino dall’UEFA.

Un sinistro profondo e potente, perfettamente incastratosi al di sotto della traversa difesa dal portiere avversario. Boato del pubblico presente e abbraccio sentito dai suoi compagni di Nazionale, come fosse il segnale del fatto che il giovane centrocampista albanese c’è eccome e sappia cogliere ogni responsabilità del proprio operato sul campo.

Direzione concorrente alle scarse occasioni avute nel corso della sua prima stagione tra le file dell’Inter dopo aver vestito la maglia dell’Empoli. Voluto dal tecnico Simone Inzaghi per accrescere il livello qualitativo del comparto mediano, il calciatore è stato spesso ostacolato dalla presenza di Marcelo Brozovic e Hakan Calhanoglu nel suo ruolo naturale di playmaker.

Ciononostante, però, le intenzioni dello staff tecnico nerazzurro restano delle più nobili: permettergli di crescere ancora per diventare un punto fermo dello scacchiere, specie se il compagno di squadra croato dovesse accettare le presenti offerte di mercato di provenienza estera. Che possa restare o meno in nerazzurro, in ogni caso, la direzione sportiva sarà restia alla cessione a titolo definitivo. Tutt’al più si tratterà di un prestito.

Asllani show, il presidente in sua difesa: “Merita più spazio”

L’approccio di Inzaghi, comunque, non è stato affatto condiviso dal presidente della Federazione Albanese, Armand Duka. Quest’ultimo ha infatti tenuto a puntualizzare l’importanza di un calciatore in forte crescita come Asllani poco valorizzato dal tecnico nerazzurro nel corso della passata stagione.

“È un calciatore già affermato, talento con personalità e di prospettiva. Nell’anno è migliorato molto anche grazie all’ottimo lavoro svolto in compagnia di fuoriclasse all’Inter, ma credo che per questo meriti più spazio. Non capisco quali siano i criteri con cui Inzaghi stabilisca il suo impiego“, ha dichiarato Duka nell’intervento per ‘Panorama’.

“Può darsi che non gli piaccia abbastanza. Mi sembra troppo strano che un calciatore simile con le sue qualità giochi così poco. Anche per noi è importante che Asllani giochi il più possibile. Poi il fatto che possa restare o andar via dall’Inter non è una questione di nostra competenza, spetta alla società“, ha quindi concluso il presidente della FSHF.