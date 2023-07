Il Milan ‘spaventa’ l’Inter: “100 milioni di euro”

I rossoneri sfidano i loro cugini rivali in questa maniera. L’obiettivo è raggiungere la seconda stella ancor prima di loro. Svelate le intenzioni del ‘Diavolo’

Milan e Inter, così come la restante parte delle altre società naturalmente, hanno già indirizzato le proprie antenne in vista della prossima stagione ed il tutto è testimoniato dal fatto che, ciascuna delle due, ha già chiuso per un nuovo giocatore.

Nel caso del Milan, infatti, i rossoneri hanno chiuso per Ruben Loftus-Cheek: centrocampista che ha detto addio al Chelsea e che è costato a Cardinale e i suoi 20 milioni di euro complessivi (16 di canone fisso + altri 4 milioni di bonus).

Dall’altra parte di Milano, invece, c’è l’Inter che ha concluso l’ennesima operazione di mercato a parametro zero. Stiamo parlando di Marcus Thuram, attaccante che ha detto sostanzialmente no al ‘Diavolo’ per poter accasarsi ai loro acerrimi rivali: il tutto, lo ribadiamo nuovamente, a titolo prettamente gratuito. Marotta e Ausilio se lo sono assicurati grazie ad un accordo quinquennale da 6 milioni di euro netti a stagione.

Ciò nonostante, i rossoneri sono, ora più che mai, pronti a tendere una nuova sfida ai nerazzurri. Un primo segnale, infatti, giunge direttamente dal mercato.

Il Milan stanzia 100 milioni per il mercato: questa la mossa per raggiungere la seconda stella prima dell’Inter

Stando a quanto riferito direttamente dall’edizione odierna di ‘Tuttosport‘, il Milan ha tutte le intenzioni di questo mondo di arrivare a mettere le mani sulla seconda stella ancor prima che lo facciano i loro cugini rivali, nientemeno che l’Inter.

La mossa a cui hanno pensato i rossoneri è proprio questa: ossia garantirsi la bellezza di 100 milioni di euro da poter spendere liberamente sul mercato.

Ancor prima che Tonali passasse al Newcastle, infatti, la società del ‘Diavolo’ aveva già fatto sapere a tutte le sue componenti di voler mettere a disposizione della propria dirigenza circa 30 milioni di euro complessivi che poi, grazie all’approdo dell’ex Brescia in Premier League – 70 milioni netti per intenderci – sono ora diventati, a tutti gli effetti, ben 100 milioni di euro. Questa la cifra con cui l’intero organigramma rossonero è pronto a muoversi sul mercato.

A onor del vero, come già anticipato del resto, il Milan ha già concluso la sua prima operazione in entrata: precisamente per Loftus-Cheek, calciatore costato al ‘Diavolo’ un quinto del budget messo a disposizione da Cardinale – attuale proprietario del sodalizio in questione – e i suoi. D’altra parte, ora è l’Inter la società chiamata a farsi sentire, anche lei, in ottica calciomercato.