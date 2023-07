Il Milan lo ‘lascia’ all’Inter, ora Marotta può chiudere

Il Milan, dopo averlo avuto in pungo, lo lascia in sospeso, e così, sull’obiettivo, può inserirsi l’Inter: Marotta pensa a un altro possibile colpo a zero

Un giocatore tecnico e di esperienza internazionale, che può ricoprire più ruoli a centrocampo. Ecco il nuovo obiettivo di mercato dell’Inter. All’orizzonte si profila dunque l’ennesimo derby di mercato all’orizzonte. Dopo Thuram, Inter e Milan battagliano per Frattesi, Musah e Samardzic, ma non solo.

C’è anche la contesa per un giapponese, con gli interisti che possono portare a termine un secondo scippo ai danni dei rossoneri. A zero. Il Milan aveva praticamente chiuso per Daichi Kamada. Era stato Paolo Maldini a convincere l’ex Eintracht Francoforte a sposare i colori rossoneri, ma nelle ultime ore lo status da extracomunitario del nipponico ha di fatto frenato la dirigenza milanista e bloccato il trasferimento.

E così, da un giorno all’altro, l’ex Eintracht Francoforte torna un free-agent corteggiato da più club. Sul classe ’96 di Ehime ci sono la Roma, il Lipsia e il Crystal Palace. E, a sorpresa, potrebbe tornare alla carica anche l’Inter.

Dopo l’arrivo di Loftus Cheek, per il Milan è rimasto solo un slot da extracomunitario da occupare. Per questo il club rossonero ha deciso di non chiudere l’acquisto a zero di Kamada: Pioli è più orientato a valutare Chukwueze e Guler.

Il Milan lo lascia: se lo prende l’Inter?

Tutta colpa della separazione con Maldini e di una programmazione poco chiara. E alla fine l’accordo tra il Milan e il calciatore giapponese è saltato. A oggi Kamada attende un po’ spazientito, in sostanziale stand-by, e secondo DAZN, l’Inter si potrebbe ora inserire nella trattativa per ripetere lo sgarbo ai cugini.

Niente di definito, in realtà. Per il momento si può parlare soltanto di un vago interesse. Potrebbe però già essere partito un sondaggio esplorativo. Al lavoro ci sarebbe Beppe Bozzo, intermediario di mercato. Secondo alcune voci, Bozzo avrebbe già proposto Kamada a Beppe Marotta. E l’ad nerazzurro non avrebbe risposto di no. A centrocampo c’è bisogno di uomini nuovi.

Il giocatore che il Milan lascia in sospeso non è un rincalzo. Sì, è parametro zero, ma è anche un calciatore di indubbia qualità e utilità, dato che sa svolgere tutti i ruoli del centrocampo e può essere utile anche come seconda punta. Pare però che il giapponese abbia già parlato con Mourinho, che lo vorrebbe alla Roma.

Samardzic o Kamada: il dubbio dei nerazzurri

Ma è anche possibile che il Milan decida di rispettare gli accordi e di tesserarlo, rinunciando al secondo slot da extracomunitario. Per il resto, sembra che i rossoneri, al momento, siano più concentrati sulla pista Frattesi. Giorgio Furlani, amministratore delegato del club milanista, incontrerà Giovanni Carnevali. Mentre Marotta sembra aver mollato la presa, più coinvolto dalla possibilità di acquistare Lazar Samardzic dell’Udinese.

Samardzic sarebbe più funzionale allo schema di Inzaghi: è giovane, dotato di un buon fisico, tatticamente ordinato e dotato di qualità evidenti come mezzala. Kamada nasce come trequartista, ma sa giocare anche da mezzala e da seconda punta. Può fornire assist e fare goal. Ma non è abbastanza forte fisicamente.

In teoria, l’Inter potrebbe prendere anche tutti e due. Kamada per sostituire Brozovic e Samardzic come upgrade rispetto a Gagliardini. Nella giornata di ieri, secondo alcune voci, si sarebbero registrati dei piccoli passi in avanti nella trattativa con l’Udinese. Il serbo è valutato 18 milioni. L’alternativa è Yunus Musah, americano, classe 2002, proprio come il giocatore delll’Udinese.