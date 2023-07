L’Inter blinda Bastoni e Calhanoglu: rinnovi UFFICIALI

Conferme importanti in casa Inter per le prossime stagioni, ad entrambi notevole adeguamento economico in linea con l’impiego negli schemi del tecnico Inzaghi

Dopo aver messo a segno positivamente l’affare Frattesi nelle scorse ore, l’Inter ha dedicato buona parte della giornata odierna a definire le posizioni di alcuni dei calciatori più importanti della rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Due, nello specifico, di quelli che dovrebbero sostenere attivamente i reparti di difesa e centrocampo dell’Inter anche per i prossimi anni da assoluti protagonisti.

Oggi è dunque l’Alessandro Bastoni e l’hasan Calhanoglu day. Il difensore centrale nerazzurro era stato etichettato già da tempo come uno dei potenziali rinnovabili vista la giovane età e l’ampio margine di crescita negli anni a venire, tanto che l’accordo con la rappresentanza dell’agente Tullio Tinti era stato raggiunto in via silente almeno un mesetto fa.

Quindi l’ufficialità, con il dettaglio di un contratto rispolverato a nuove condizioni economiche intorno ai 5,5 milioni di euro (più bonus) per i prossimi cinque anni, fino al 2028. Altra grande garanzia per le casse societarie e il sostentamento del livello di competitività generale della squadra, evitando il rischio di perdita a parametro zero il prossimo anno.

Allo stesso modo il centrocampista turco, vera rivelazione della stagione in un ruolo a lui fino a quel momento assolutamente poco congeniale cui si è poi perfettamente adattato con estrema naturalezza. Per lui una promessa da circa 6 milioni di euro per i prossimi quattro anni, fino al 2027.

Entusiasmo e voglia di fare, Bastoni e Calhanoglu di nuovo carichi per l’Inter

Entrambi i calciatori hanno subito manifestato grande gioia per l’accordo raggiunto con l’Inter, sottolineando l’entusiasmo di poter vestire ancora i colori nerazzurri per tanti altri anni. “Pronto per continuare questa avventura insieme!“, ha dichiarato Bastoni. Mentre Calhanoglu scarta il finto pacco regalo indirizzato ai tifosi: “Ho una buona notizia per voi: difenderemo ancora insieme questi colori“.

Sia l’uno che l’altro torneranno a disposizione di Inzaghi fra non molto assieme al resto del gruppo per iniziare la fase atletica del ritiro pre-stagione, prima di convolare in Giappone ove si terrà la prima edizione della tournée lontana dalle consuete piazze statunitensi. In quell’occasione i supporter asiatici potranno ammirare anche le gesta di Marcus Thuram, altro grande colpo di questa fase iniziale della sessione estiva di mercato lanciato dalla dirigenza sportiva nerazzurra capitanata da Giuseppe Marotta e Piero Ausilio.