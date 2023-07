L’Inter paga la clausola di Bisseck: visite mediche fissate

Il difensore tedesco Yann Aurel Bisseck arriverà presto all’Inter: il club sta per pagare la clausola di rescissione e ha già fissato le visite mediche per la prossima settimana

Dopo l’arrivo di Marcus Thuram, il secondo nuovo acquisto predentato dall’Inter dovrebbe essere Bisseck. Zhang ha deciso di pagare la clausola di 7 milioni di euro per portarlo subito a Milano, e la prossima settimana sono in programma le visite mediche; subito dopo Bisseck firmerà un contratto di cinque anni.

Com’è noto, le parti hanno trovato un accordo già da un po’ di tempo, ma per risolvere gli ultimi dettagli, soprattutto relativi all’ingaggio, l’Inter ha voluto aspettare che il ragazzo tornasse dall’Europeo Under-21. Quindi per il nuovo giovane difensore i nerazzurri sborseranno una cifra totale di 7 milioni di euro, coprendo tutto il prezzo della clausola rescissoria.

Per Bisseck c’è in attesa un contratto quinquennale a salire, con ingaggio del primo anno inferiore al milione di euro (circa 800.000 euro più bonus). L’ammortamento annuo, secondo quanto rivelato, dovrebbe essere pari a 1,4 milioni. Lo stipendio al lordo, per via del Decreto Crescita, si ferma a 1.,38 milioni. Quindi, il costo a bilancio dell’acquisto è per ora inferiore ai 3 milioni di euro.

Bisseck, visite mediche già fissate

Il giovane centrale tedesco Bisseck è atteso in Italia la prossima settimana per sostenere le visite mediche di rito. Il nuovo contratto lo legherà ai nerazzurri fino al 30 giugno 2028. I tifosi interisti hanno potuto conoscerlo meglio nelle vesti di capitano nell’Europeo U-21 in Georgia e Romania. I tedeschi sono andati maluccio, ma Bisseck non ha sfigurato. Ha anche segnato al debutto: sua la rete del pareggio nell’1-1 con l’Israele.

Bisseck può giocare come braccetto sinistro ed essere adattato a braccetto destro. In Danimarca ha sempre giocato sul centro-sinistra, pur essendo destro di piede. Ora starà a Inzaghi iniziarlo al ruolo più utile al club. Ovviamente, l’Inter non si sente coperta in difesa. Serviranno altri acquisti.

Sfumato Azpilicueta, il nome caldo è quello di Demiral. Marotta vuole prenderlo con un prestito oneroso, ma per ora l’Atalanta continua a opporre resistenza. I dirigenti della Dea vorrebbero venderlo definitivamente a 15 milioni. Troppi per le casse nerazzurre.

Un sostituto di Skriniar o un sostituto di Darmian?

L’Inter ha concluso la scorsa stagione con il trio difensivo Darmian-Acerbi-Bastoni. E questi tre potrebbero essere anche i titolari del prossimo anno. Se arrivasse un difensore da inserire come braccetto destro, Matteo Darmian potrebbe anche entrare nelle rotazioni come sostituto di Dumfries.

In realtà, con la partenza di Bellanova, anche quella casella è attualmente scoperta. A Inzaghi, a oggi, mancano un attaccante, un difensore, un vice-Dumfries, un sesto centrocampista e un secondo portiere. Per il vice-Dumfries l’Inter potrà valutare un ritorno in squadra di Lazaro? Sembra difficile. Ma qualora non si riuscisse a piazzare da qualche parte l’austriaco, Inzaghi dovrebbe comunque inserirlo in rosa.

Il vero sogno per la difesa è Trevoh Chalobah. Il ragazzo del Chelsea è fondamentalmente un esubero, con due piedi fuori dal progetto tecnico, e il suo entourage sta aspettando da tempo una proposta da parte dell’Inter.

Ausilio e Marotta non vogliono però insistere troppo con il Chelsea: prima vogliono risolvere la situazione inerente il futuro di Romelu Lukaku. Da un punto di vista economico, l’obiettivo più realistico per i nerazzurri a oggi è ancora Mehri Demiral. E ciò non significa che non si proverà ancora a prendere l’inglese.