Dall’Inter al Barcellona: firma ufficiale e clausola da 400 milioni

Niente da fare per il club nerazzurro nella firma del centrale difensivo, scivola via verso Xavi che lo accoglie con tanto di ufficialità giunta nelle scorse ore

L’Inter ha seguito profili comuni a tante altre grandi realtà europee nel corso degli ultimi mesi, tutte concentrate sul puntellare a dovere il proprio reparto difensivo. Barcellona compreso.

Ai nerazzurri, in particolare, spettava l’arduo compito di trovare un rimpiazzo utile a coprire l’assenza di Milan Skriniar in rotta verso il PSG. E dopo tanta ricerca la direzione sportiva è riuscita a scovare Yann Aurel Bisseck, giovane tedesco di prospettiva, di provenienza dall’Aarhus. A patto, però, di riconfermare i più esperti Stefan de Vrij e Francesco Acerbi.

In un primo momento si era ipotizzato che Cesar Azpilicueta fosse ad un passo dal diventare un nuovo calciatore dell’Inter, ma così non è stato. Oggi lo spagnolo naviga nel mare dell’Atletico Madrid, ma non sarebbe l’unico ad essere clamorosamente sfumato dalle mani della dirigenza nerazzurra nell’ultimo periodo.

Calciomercato, Inigo Martinez ufficiale al Barcellona: Inter mai vicina davvero

Anche il centrale Inigo Martinez, infatti, era stato inizialmente accostato al club di Viale della Liberazione con la certezza che sarebbe stato un colpo a parametro zero di degna fattura per i dettami di Simone Inzaghi.

Nonostante l’interesse però il calciatore non ha mai ricevuto offerte ufficiali da parte degli inseguitori italiani e ha quindi preferito spostare il proprio focus esclusivamente sul campionato de La Liga ove ha finora giocato.

Il Barcellona non ha quindi perso tempo per procedere ai primi contatti informali fino al momento in cui lo stesso Xavi ha dato un cenno di consenso per l’approdo del calciatore in Catalogna, dopo il pesantissimo addio dal calcio giocato di Gerard Pique dello scorso inverno.

L’accordo ufficioso ha dunque anticipato quello che oggi è invece diventato un colpo ufficiale a tutti gli effetti: Inigo Martinez è un nuovo calciatore dei ‘Culers’ a mezzo di un contratto biennale. Su di lui, inoltre, pende una clausola rescissoria da 400 milioni di euro, gonfiata dal Barcellona come ormai consuetudine degli ultimi colpi di mercato piazzati nell’era di Joan Laporta per sbaragliare ogni tentativo di assalto da parte delle pretendenti estere.