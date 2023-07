Assalto inglese a Bastoni: “C’è già il via libera”

Nonostante il rinnovo già concordato assieme all’Inter, per cui manca solamente nero su bianco, il centrale di Casalmaggiore potrebbe prendere direzione Premier

Il prolungamento di contratto tra Alessandro Bastoni e l’Inter, così come quello di Calhanoglu d’altronde, è ormai cosa fatta.

A differenza del turco infatti, che ha firmato sino a giugno 2027, l’ex Atalanta e Parma ha siglato un accordo quinquennale andando a beneficiare di un contratto assieme alla ‘Beneamata’ sino al 2028 e vedendo, di fatto, il suo stipendio innalzarsi anno dopo anno sino a circa 6 milioni di euro.

E’ già tutto concordato tra le due parti: tant’è che l’intesa è già stata trovata da tempo ed ora si attende solamente la firma da parte del calciatore.

Ciò nonostante, complice il suo attuale contratto con data di scadenza nel 2024, la situazione inerente al futuro di Alessandro per Bastoni è finita per attirare, in tutti questi ultimi mesi, le forti attenzioni da parte di gran parte delle big europee: Manchester City – club che è poi finita per virare su Gvardiol – e Liverpool su tutti.

Proprio questi ultimi, infatti, avrebbero recentemente mostrato nuovo ed ulteriore interesse nei confronti del classe ’99: calciatore che, pur avendo giurato amore all’Inter, non è affatto detto che resti a Milano anche in futuro.

Il Liverpool piomba su Bastoni: possibile offerta ufficiale a breve col calciatore che avrebbe già aperto alla Premier

Gli ultimi rumors di mercato, spuntati fuori in questi ultimissimi giorni, riferiscono di un forte interessamento da parte del Liverpool per Alessandro Bastoni.

Momentaneamente, i ‘Reds’ non hanno ancora formulato alcun tipo di offerta nei confronti dell’Inter: club che quest’oggi detiene i diritti sulle prestazioni sportive del classe ’99 anche se, ben presto, proprio Jurgen Klopp e i suoi potrebbero finire per tendere una vera e propria avanzata offensiva verso lo stesso Bastoni. Il tutto facendo affidamento sulla viva necessità da parte dei nerazzurri di dover fare cassa.

Ad oggi, l’intera dirigenza della ‘Beneamata’ valuta il calciatore attorno ai 60 milioni di euro: cifra del tutto appetibile per il Liverpool. Attenzione però: perché un’altra clamorosa novità, sempre facendo riferimento ai rumors spuntati fuori in questi ultimi giorni, riguarda il fatto che, proprio Alessandro Bastoni, avrebbe già dato disponibilità ad un suo presunto e futuro approdo in Premier League. Notizia che, se confermata, manderebbe completamente in tilt l’intera tifoseria nerazzurra.

Una volta giunti a questo punto, dunque, non resta far altro che attendere e vedere quali e possibili sviluppi potrebbero esserci riguardo tale trattativa.