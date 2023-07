A zero nel 2024: vendetta Inter sul Psg

I nerazzurri fiutano un colpaccio a titolo gratuito dai parigini pur di rifarsi dalla beffa Skriniar. Anche la Juve rischia ora, verosimilmente, di rimetterci le penne

In casa Inter non c’è tempo per pensare a ciò che sarebbe potuto essere ed è per questo che, perciò, si guarda dunque dritti al futuro.

Proprio i nerazzurri sono, infatti, chiamati a dover rifarsi al meglio dalla beffa Skriniar: difensore a cui la ‘Beneamata’ ha, praticamente, detto addio a parametro zero e che, a partire già da queste settimane, farà meta dalle parti della Tour Eiffel.

Al suo posto, Marotta e Ausilio hanno deciso di puntare forte su Cesar Azpilicueta, calciatore che – avendo un contratto in scadenza nel 2024 assieme al Chelsea – si separerà a breve, anche lui, a titolo gratuito dai ‘Blues’ con il pieno consenso della proprietà.

Ciò nonostante, quella patita in questi ultimi mesi, è una ferita che resta ancora del tutto aperta per l’Inter: proprio con questi ultimi chiamati a rifarsi. C’è un vecchio detto che lo certifica inoltre e che, non per niente, recita ‘Chi la fa l’aspetti’ ed è proprio questo, non a caso, ciò che intendono fare i nerazzurri. In che maniera? Ve lo sveliamo immediatamente.

Calciomercato Inter, i nerazzurri pensano all’idea Kimpembe a zero nel 2024: pure la Juve sulle sue tracce

Così come accaduto in questo momento per Skriniar, l’Inter potrebbe – come già anticipato del resto – replicare la mossa del Psg andando all’assalto di Prensel Kimpembe nell’estate del 2024.

Ad essere sinceri, infatti, il calciatore in questione dispone solamente di un ultimo anno di contratto assieme ai parigini ed è, proprio per tale motivo, che potrebbe anche non estendere la durata di tale accordo assieme ai francesi.

Al momento, il calciatore si trova ai box – precisamente dal febbraio scorso – a causa dell’infortunio rimediato al tendine d’Achille che, di fatto, lo terrà out – con ogni probabilità – sino a inizio 2024: altro motivo per cui potrebbe finire per prendere in considerazione l’idea di restare a Parigi un altro anno per poi accasarsi ad una qualsiasi altra squadra con l’intento di arrivare a beneficiare di un ingaggio più alto.

C’è da dirlo: complice il seguente infortunio, l’Inter non ha benché la minima idea di ingaggiarlo in quest’annata. Diverso, invece, tra un anno: periodo in cui, per l’appunto, proprio i nerazzurri potrebbero anche provare a rifarsi dalla beffa Skriniar subita, proprio, dai parigini. Sulle sue tracce vi è da dover considerare, inoltre, anche la Juve.

Ad ogni modo, nel caso in cui i nerazzurri dovessero finire per prendere seriamente in considerazione tale idea, proprio la stessa ‘Beneamata’, volendo, potrebbe anche finire per usufruire della possibilità del Decreto Crescita: scenario che – così come accaduto per Thuram – consentirebbe, eventualmente, a Marotta e i suoi di arrivare a risparmiare qualcosina su quei 7,68 milioni di euro lordi a stagione che Kimpembe percepisce.