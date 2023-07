Erede Correa, rispunta il compagno di Brozovic e Perisic

By

Possibile proposta in arrivo sul tavolo dell’Inter. In ballo il nome di una conoscenza più che approfondita dei due croati, ora entrambi ex nerazzurri

Così come Ivan Perisic, colui che dette il proprio addio all’Inter nell’estate del 2022, dove si accasò poi a parametro zero al Tottenham, anche Marcelo Brozovic – suo connazionale – è finito per fare le valigie da Milano.

Il classe ’92, reputato al difuori del progetto tecnico da parte dell’intera dirigenza nerazzurra – complice tutta una serie di situazioni – ha, infatti, dovuto abbandonare definitivamente Appiano accasandosi, a quel punto, all’Al-Nassr: attuale club in cui milita anche Cristiano Ronaldo e dal quale l’ex Dinamo Zagabria beneficerà di un contratto triennale da 90 milioni di euro complessivi che, con l’aggiunta di alcuni bonus, arriverà a toccare il tetto dei 100.

Un addio del tutto amaro da digerire, quello del croato, per la stragrande maggioranza della tifoseria nerazzurra: popolo che lo ha accolto in quel lontano 2015 e che, dopo averlo fischiato in un ormai lontanissimo Inter-Bologna di anni ed anni fa, ha poi imparato ad apprezzare al meglio le doti tecniche dello stesso Brozovic.

Tralasciando il solo ‘Epic Brozo’, oltre allo stesso Perisic, la ‘Beneamata’ ne ha avuti eccome di altri calciatori croati negli anni. Pensiamo, ad esempio, a Dario Simic e a Mateo Kovacic: giocatore che continua ad essere, comunque, ricordato in quelle zone.

Il calciomercato è strano, ormai lo si sa: motivo per cui, così come accaduto con loro, c’è la possibilità che l’Inter possa anche arrivare, negli anni, ad accogliere nuovi balcanici: inclusa una stretta conoscenza dei due ex nerazzurri che in passato hanno indossato, rispettivamente, le maglie numero 14 e 77 del ‘Biscione’ nelle loro ultime stagioni. Sì, stiamo parlando proprio di Kramaric.

Kramaric proposto all’Inter come erede di Correa: nuova idea sul tavolo nerazzurro

Andrej Kramaric è uno di quei nomi che, ormai da anni, sta continuando a lasciare la propria impronta nel calcio che conta.

Anche nella passata annata, infatti, il classe ’91 è stato in grado di raggiungere la doppia cifra, complici le 12 reti e i 3 assist confezionati al fianco dell’Hoffenheim.

Un profilo, indubbiamente, dalla grande esperienza il suo e che, non per niente, potrebbe anche risultare comodo all’Inter.

L’idea che potrebbe ben presto prendere piede è, infatti, quella di vedere gli agenti del calciatore finire per tendere una visita dalle parti di ‘Viale della Liberazione’: il tutto con l’intento di proporre, magari, il loro assistito al posto di Joaquin Correa, calciatore che ha deluso in pieno le aspettative e che è a tutti gli effetti in uscita.

Quella di Kramaric, a onor del vero, è una candidatura che già anni fa trovò posto dalle parti di Appiano. Questo perché, in quell’occasione, furono proprio i nerazzurri a porlo sotto il loro mirino. Ora, come prezzo, siamo su per giù sui 6-7 milioni di euro. Chiaro, però, che stiamo parlando solamente di tutta una serie di ipotesi, perlomeno fino a questo momento.