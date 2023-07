Scambio clamoroso con la Juve: annuncio esplosivo in tv

Il centravanti belga finito nel vortice della Juventus come erede del collega serbo, intanto crollano le chance dell’Inter dopo la prima offerta al ribasso nei confronti del Chelsea

Ancora un’annata particolare per Romelu Lukaku, questa volta tra le file dell’Inter in prestito. Il centravanti belga non ha recuperato del tutto la forma fisica e l’incisività sottorete che lo avevano caratterizzato in passato, ma spera che il Chelsea possa dargli un’altra chance. Magari non in prestito, ma a titolo definitivo. Come del resto anche il club londinese spera di fare per lasciarsi alle spalle un’operazione flop e incassare una buona somma.

Le pretese dei ‘Blues’, però, sono ancora molto alte. Tanto che la dirigenza ha rifiutato il primo approccio diretto dell’Inter per prestito oneroso con obbligo di riscatto a 30 milioni di euro verso il calciatore. E nelle ultime ore, probabilmente con l’intenzione di mettere un po’ di pepe all’interno del meccanismo di mercato nerazzurro per stimolare un eventuale rilancio, il Chelsea avrebbe addirittura preso in considerazione l’ipotesi di scambio con Dusan Vlahovic, attualmente sotto contratto con la Juventus e finito anch’egli nel ciclone dei cedibili a seguito di una stagione deludente.

Anche i bianconeri starebbero considerando quest’operazione come qualcosa di fattibile, senza dover neppure sborsare un centesimo per renderla possibile. Eppure Lukaku non sarebbe affatto d’accordo. Lui vuole ancora l’Inter e continuerà a spingere la dirigenza londinese per far sì che ciò accada. A trattare della delicatissima situazione è stato il giornalista britannico Ben Jacobs, ospite della trasmissione in diretta streaming sul canale Twitch ‘TvPlay‘.

“Il problema è che l’Inter non ha alcun accordo per riprenderlo e non ci sono strade utili per le due squadre al momento. Tantomeno c’è la possibilità di aprire ad un nuovo prestito. I ‘Blues’ vogliono fare cassa e le condizioni di cessione del suo cartellino non sarebbero destinate a cambiare in questa sessione di mercato. Servono almeno 45 milioni di euro“, ha commentato l’esperto di mercato, vicino agli affari di Premier League.

Calciomercato, Lukaku alla Juve? Piuttosto preferirebbe altre mete

L’Inter ha dalla sua la volontà del calciatore di non accettare altre offerte che non provengano esclusivamente dal club nerazzurro, quindi si tratta di fatto di un vantaggio non indifferente. Ma sborsare una cifra simile rappresenta una perdita importante che vanificherebbe gli sforzi della cessione di André Onana al Manchester United per 55 milioni.

Ecco perché, invece, la situazione gioverebbe formalmente alla Juve che ha modo di giocarsi il cartellino di Vlahovic dietro ad un’operazione di scambio secco alla pari. Lukaku ancora oggi non la ritiene una destinazione stimolante e a quel punto, scegliere per scegliere, approfitterebbe delle crescenti mete arabe.