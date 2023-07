Interlive | Canpolat, è ‘scontro’ tra Inter e Juve: fissata una deadline

Nuove conferme sull’interesse condiviso da parte di Inter e Juventus sul gioiellino turco, precedentemente sondato dal Barcellona e in uscita dall’Eintracht

Sono trascorsi alcuni mesi dal primo istante in cui l’Inter ha messo gli occhi su un profilo ancora poco conosciuto nello scenario internazionale, ma già fortemente ambito anche nel campionato de La Liga oltre che in Serie A. Le sue prestazioni hanno poi parlato da sé e gli hanno aperto le porte del calciomercato.

Oggi Kebir Ali Canpolat sogna un grande futuro in una altrettanto grande realtà europea proprio come quella nerazzurra, dopo aver dato sfoggio delle sue qualità non soltanto negli incontri con la Nazionale Turca Under-17 ma anche tra le file della formazione giovanile dell’Eintracht Francoforte.

In appena 17 presenze, l’abile esterno offensivo ha messo a segno 12 reti di ottima fattura e registrato altri 8 assist importantissimi. Un biglietto da visita importante in un campionato, come quello della Junioren Bundesliga, in cui i giovani talenti continuano a sbocciare con passione e agonismo quasi fosse una realtà professionistica ampiamente lanciata.

Calciomercato, Inter e Juventus in contesa per Canpolat: restano dieci giorni

Come raccolto da Interlive.it nelle ultime ore, il calciatore ha prontamente rifiutato il rinnovo di contratto con il club tedesco e sarebbe pronto a firmare con una nuova squadra che possa promettergli ulteriori passi avanti nel proprio percorso di crescita.

Su di lui resta molto vigile l’Inter che intanto ha messo sul piatto un’offerta concreta, mentre si è accasata nella rincorsa anche la Juventus di Massimiliano Allegri. Pure ‘La Vecchia Signora’ ha presentato una proposta.

Adesso la deadline per la decisione definitiva è stata fissata tra una decina di giorni, a seguito della quale il futuro di Canpolat dovrebbe essere infine svelato. Staremo a vedere.