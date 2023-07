Tutto pronto per lo sbarco ad Appiano: fissata la data

Anche il neo acquisto si aggregherà al resto del gruppo in contemporanea coi compagni di nazionale, manca pochissimo per il rientro alla Pinetina

Scalpita Simone Inzaghi di mettere mano al gruppo nerazzurro, rinnovato con qualche colpo di spessore già nelle battute iniziali di questa sessione estiva di mercato.

Assieme allo staff dell’Inter, infatti, il tecnico avrà modo di testare le forze in campo grazie alle primissime fasi di risveglio muscolare dopo le settimane di vacanza vissute dai protagonisti, per poi affacciarsi alla preparazione atletica e tecnico-tattica vera e propria nel mese a seguire. Tutto avrà inizio il 13 luglio prossimo, con il ritrovo ufficiale sui campetti d’allenamento della Pinetina di Appiano Gentile.

Nella circostanza, però, non saranno ancora in gruppo tutti i calciatori della nazionale impegnati nelle partite della Nations League dello scorso mese. Sono stati infatti concessi loro altri giorni di vacanza per compensare la precedente assenza.

Anche Frattesi in gruppo il 17 luglio, al via il ritiro pre-stagione

Assieme a Nicolò Barella, Alessandro Bastoni, Matteo Darmian, Federico Dimarco e Francesco Acerbi figura anche il nuovo acquisto Davide Frattesi.

Questi raggiungeranno il Suning Training Center il prossimo 17 luglio in via ufficiale. Questa sarà la primissima occasione per il centrocampista di vestire l’equipaggiamento tecnico nerazzurro e creare i primi legami sul campo. Dopodiché spazio anche all’arrivo di Yann Aurel Bisseck e Marcus Thuram, in prossimità del ritiro pre-stagione e della tournée in Giappone.