Dal Liverpool all’Inter, ok di Klopp: ‘solo’ 10 milioni

Potrebbe aprirsi una nuova pista mercato per l’Inter: un affare da circa 10 milioni con il Liverpool di Klopp

Sauditi permettendo, l’Inter potrebbe trovarsi a valutare la presa in considerazione di una trattativa finalizzata all’ingaggio di un campione del Liverpool: richiesta del club sui 10 milioni (pari alle pretese di ingaggio del giocatore). Ma l’impressione è che, qualora davvero potesse aprirsi una simile possibilità, l’Inter risponderebbe convintamente di no.

Il profilo è quello di un centrocampista centrale bravo in interdizione e nel palleggio, dall’ottima tecnica e dal tiro fatato, uno che non molti anni fa veniva considerato uno dei giovani più promettenti della sua generazione. Sulla carta, tutto parecchio invitante. Frenano l’Inter i tanti ma che appesantiscono l’operazione.

Il calciatore è soggetto a infortunarsi spesso, vuol fare la primadonna e chiede 10 milioni a stagione. Insomma: un budget impossibile per i nerazzurri. Parliamo di Thiago Alcantara, trentaduenne, finito ai margini del progetto tecnico di Klopp. Il centrocampista potrebbe dunque lasciare Liverpool a prezzo di saldo, ma ha un ingaggio pesantuccio.

Ovviamente, anche per lui si parla soprattutto di piste arabe ma potrebbe essere offerto anche in Serie A. Quindi anche all’inter. Il Liverpool potrebbe volere 10 milioni, ma per la dirigenza interista il profilo non apparirebbe comunque sostenibile.

Dopotutto, ultimamente il centrocampista ha deluso parecchio. Thiago Alcantara gioca nel Liverpool dal 2020 e ha fatto la differenza pochissime volte. L’ultima stagione è stata la peggiore della sua carriera: in 28 presenze, ha collezionato zero reti e un solo assist. Il suo contratto con i Reds scade nel 2024.

Dal Liverpool: 10 milioni per il centrocampista dal tiro potente

Il futuro di Thiago Alcantara potrebbe essere dunque in Medio Oriente. Se non in Arabia Saudita, in Turchia. Pare infatti che il Galatasaray stia trattando con gli agenti del centrocampista spagnolo. E giorni fa il vicepresidente del club, Erden Tumur, si è visto in Inghilterra, forse proprio per presentare una prima offerta al centrocampista.

Lo spagnolo sa di non poter continuare al Liverpool, e Klopp sa di non poterlo lasciare a marcire in panchina. I Reds hanno già deciso di puntare su altri: arriveranno Mac Allister e Szoboszlai per ridare vigore e visione alla mediana. E spazio per Alcantara ce n’è sempre meno. Il calciatore sta per entare nell’ultimo anno di contratto, ma non sembra orientato ad accettare una nuova sfida in un campionato minore.

Dopo aver giocato per Barcellona, Bayern Monaco e Liverpool, vorrebbe un top-club. Ma finora le offerte sono arrivate solo dai sauditi e dai turchi. La Serie A potrebbe stuzziscarlo (l’ispano-brasiliano è nato in Italia). Qualche mese fa si era parlato anche di un interesse per Milan e Juventus, ma anche per entrambe l’affare sembra concettualmente impossibile: il prezzo dello stipendio è fuori mercato. La situazione potrebbe cambiare solo nel caso in cui il centrocampista fosse disponibile ad abbassare le proprie pretese.

Il manager Klopp sarebbe ovviamente contentissimo di sbarazzarsi dell’ingombrante campione spagnolo. Ma chi potrebbe aiutarlo a soddisfare il proprio desiderio? Quanto all’Inter, l’unico Alcantara che, anche per questioni di affetto, si potrebbe avere interesse a prendere è il fratellino minore di Thiago. Vale a dire Rafael Alcantara do Nascimento, meglio noto come Rafinha, attualmente tesserato dall’Al-Arabi. Ma anche in questo caso, il calciatore percepisce troppo.

Il centrocampista su cui punterà Marotta è l’argentino Pereyra, sempre che l’argentino non sia ingaggiato prima dalla Fiorentina e che Inzaghi avalli l’acquisto.