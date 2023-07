Tutto fatto per il ritorno all’Inter: oggi le visite

Accoglienza e buoni propositi per il ritorno del portiere scuola nerazzurra a Milano dopo anni di esperienze nelle serie inferiori, sarà la terza scelta di Inzaghi

La vicinissima partenza di André Onana verso il Manchester United per 55 milioni ha chiamato l’Inter a giocarsi tutto il suo fascino mediatico all’estero per cacciare con criterio il portiere degno erede del camerunese a partire dalla prossima stagione sportiva.

Dopo l’ottimo lavoro di scouting e le continue occhiate di interesse, l’agente di Anatolij Trubin ha raggiunto la sede nerazzurra di Viale della Liberazione negli scorsi giorni per una primissima chiacchierata formale coi vertici della dirigenza, al fine di ottenere informazioni sulle condizioni economiche e le promesse tecniche spettanti al proprio assistito.

Al contempo, cresce l’attesa di conoscere quale possa essere l’alternativa di Samir Handanovic, fuori dai ranghi nerazzurri come da scadenza di contratto: al momento resta in pole lo svizzero Yann Sommer, ancora titubante sul proprio futuro al Bayern Monaco viste le continue pressioni dell’Inter e il possibile ritorno (a rallentatore) sul campo di Manuel Neuer.

L’Inter vede di fatto una vera e propria rivoluzione tra i pali, perché di recente ha salutato anche lo storico terzo portiere Alex Cordaz anch’egli suggestionato dal mercato arabo. E non ci sarebbe alcuna intenzione di richiamare in squadra Ionut Radu, già di proprietà nerazzurra e girato in prestito tra Cremonese e Auxerre alla ricerca di nuove fortune dopo il pessimo ricordo raccolto due anni fa.

Calciomercato, l’Inter riaccoglie Di Gennaro: sarà terzo portiere

Urge dunque la figura di un terzo portiere di esperienza. Un profilo disposto a fare tanta panchina, ma al quale farebbe comunque piacere sedere nuovamente dove un tempo ha avuto golose opportunità di crescita prima del salto di qualità definitivo nel professionismo.

Si tratta di Raffaele Di Gennaro, ventinovenne in uscita dall’ottima annata in Serie C Girone B con la maglia del Gubbio. Quest’ultimo ha maturato una serie di esperienze positive nella terza serie calcistica italiana, come nei casi di Catanzaro e Pescara, dando grande dimostrazione di meritarsi qualcosa di più impegnativo. Anche in Serie A.

🎥 #Inter – Raffaele #DiGennaro in sede con il suo agente per definire il trasferimento (si tratta di un ritorno) in nerazzurro: sarà il terzo portiere di Inzaghi 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/CkJm2vXp2K — Giorgio Musso (@GiokerMusso) July 10, 2023

Accolto nuovamente a Milano nella giornata di ieri, l’ex prodotto del vivaio nerazzurro sarebbe adesso pronto a indossare nuovamente i colori dell’Inter. Nella giornata odierna sarebbero infatti in programma le visite mediche di rito, prima dell’apposizione della firma sul nuovo contratto. Ritorno alle origini compiuto.