Trubin se parte Onana: tutti i dettagli

L’Inter non vuole correre rischi ed è per questo che ha, già da tempo, avviato i contatti per l’estremo difensore ucraino, in scadenza nel 2024. La situazione

E’ Onana mania in tutti questi ultimi mesi. Proprio dalla Premier, infatti, incorrono sempre più insistenti voci di interessamento da parte di Chelsea e Manchester United: club che hanno, rispettivamente, posto il nome del camerunense sotto i propri radar.

Proprio i ‘Red Devils’, coloro che sono ormai destinati a perdere De Gea a zero poiché in scadenza, sono seriamente intenzionati a chiudere per l’ex estremo difensore dell’Ajax: società in cui Onana ha militato in passato venendo, per giunta, allenato proprio da Erik Ten Hag, attuale tecnico del Manchester United che in queste ultime settimane ha interfacciato qualche tipo di colloquio assieme allo stesso classe ’96 (non per niente, i due hanno già parlato telefonicamente).

Ora, come già preannunciato del resto, il forte interessamento degli inglesi – con questi ultimi pronti a presentare una nuova offerta da 50 milioni di euro + bonus per l’attuale numero 24 dell’Inter – sta facendo sì che proprio i nerazzurri arrivino, alla fin fine, a privarsi del camerunense con l’intento di compiere una plusvalenza che avrebbe del clamoroso.

A quel punto quindi, come più che deducibile d’altronde, la ‘Beneamata’ dovrebbe – in caso di uscita di Onana – correre immediatamente alla ricerca del suo potenziale erede ed è per questo che, pur di non farsi trovare impreparati, i nerazzurri hanno già posto sotto la propria lente d’ingrandimento tutta una serie di nomi, inclusi quelli di Giorgi Mamardashvili e Anatoliy Trubin: con quest’ultimo che interessa, ormai da tempo, al club di ‘Viale della Liberazione’

Calciomercato Inter, i nerazzurri seguono Trubin da mesi: richiesta Shakhtar può essere sotto i 12 milioni

Complice un contratto in scadenza nel 2024, con l’estremo difensore ucraino che non ha benché la minima intenzione di estendere la durata del proprio accordo assieme a quello che è il suo attuale club, la strada maggiormente percorribile, ad oggi, pare essere quella di una separazione estiva tra Anatoliy Trubin e lo Shakhtar.

Proprio l’attuale numero 81 della formazione su cui siede in questo momento Igor Jovicevic, colui che ha collezionato in 28 apparizioni di campionato la bellezza di 14 clean-sheet subendo appena 19 reti, ha deciso di non scendere ad alcun compromesso ed è per questo che, di giorno in giorno, si allontana sempre più dagli ucraini.

Su di lui c’è forte anche l’Inter: club che, proprio come riferito da ‘Calciomercato.it‘, lo segue da tempo. Proprio i nerazzurri, infatti, avrebbero avviato i contatti assieme all’entourage del classe ’01 – affrontato peraltro in Champions League due edizioni fa – già da mesi.

Nello scorso inverno, lo Shakhtar Donetsk valutava il calciatore attorno ai 12 milioni di euro ma ora, visto che le lancette corrono, il suo valore di mercato potrebbe anche essere diminuito.

Nel frattempo, più trascorre il tempo e più le pretendenti rischiano di aumentare. Questo perché: oltre al solo Udinese, club che si è visto ricevere un no da parte degli ucraini dopo una loro presunta offerta da 6 milioni, vi è da dover considerare in piena corsa anche il Bayern Monaco e qualche altra società inglese, oltre che tedesca. Ad oggi, chiaramente, non si è ancora fatta registrare alcuna offerta ufficiale da parte dell’Inter.