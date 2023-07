Chiuso un altro affare in Serie A: ecco tutti i dettagli

L’Inter conclude un’altra operazione di mercato qui in Italia. Fumata bianca ormai ad un passo. Intesa trovata sulla base di un prestito con diritto di riscatto

Ormai ci siamo. L’Inter ha deciso da punto e accapo, pur con un budget alquanto irrisorio per non dire totalmente nullo, di rendersi una delle indiscusse regine di questa sessione di calciomercato estiva.

Già quattro, infatti, i colpi in entrata messi a segno da parte della dirigenza nerazzurra: società che, al tempo stesso, si sta occupando anche di qualche altra faccenda.

Non per nulla, anche sul fronte delle uscite, l’Inter sta dimostrando di essere sul pezzo. Questo perché, pur essendo ancora al 12 di luglio, Marotta e Ausilio si sono già scrollati di dosso alcune loro vecchie pedine. Vedasi, ad esempio, i casi riguardanti gente come: D’Ambrosio, Gagliardini, Brozovic e così via.

D’altronde, eccezion fatta per questi calciatori con anni e anni di carriera ormai alle spalle, l’Inter sta inoltre pensando a cosa farne del futuro dei propri giovani. Tralasciando per un attimo i soli Agoume, Salcedo e così via – gente che la ‘Beneamata’ vorrebbe arrivare a piazzare altrove in via definitiva – proprio i nerazzurri si sono posti in mente l’obiettivo di cedere qualche altra loro giovane pedina in prestito in modo tale da consentirgli di ‘farsi le ossa’ altrove.

No, non è soltanto il caso di Giovanni Fabbian, calciatore reduce dall’esperienza trascorsa in via temporanea alla Reggina nella passata annata e che verrà ora rivalutato in ritiro, ma anche quello di Gaetano Oristanio: giovane classe ’02 che, così come accaduto in queste ultime due annate, saluterà nuovamente Milano.

E’ fatta per Oristanio al Cagliari: affare in prestito con diritto di riscatto da 4 milioni in chiusura

Gaetano Oristanio è uno di quei calciatori che, prossimamente, lascerà nuovamente l’Inter.

A differenza di quanto accaduto nelle ultime due stagioni, dove il classe ’02 ha difeso i colori del Volendam – club olandese con cui ha ottenuto una promozione in Eredivisie nella prima annata raggiungendo, conseguentemente, la salvezza nella passata regular-season – Oristanio saluterà sì, da punto e accapo, l’Inter ma per legarsi a titolo temporaneo ad un altro club di A. Senza allontanarsi fin troppo dalla sua terra natia per intenderci.

Il fantasista ‘made in Italy’ passerà, infatti, al Cagliari tramite la formula del prestito con diritto di riscatto, fissato a 4 milioni di euro.

La seguente operazione è, ormai, in fase di chiusura tant’è che la fumata bianca è attesa a breve. Firma che può, perciò, arrivare già in questi giorni. Inter prossima a concludere così un’altra operazione in uscita.