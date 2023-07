Lukaku a titolo definitivo, rilancio Inter: le cifre

Per Lukaku a titolo definitivo c’è già una dead line fissata a lunedì: i Blues hanno dato tempo al belga di trovarsi squadra entro l’inizio della prossima settimana

L’Inter è pronta al rilancio decisivo per Lukaku: l’obiettivo, ora, non è più il prestito oneroso ma l’acquisto a titolo definitivo. Il Chelsea ha concesso a Lukaku di unirsi al resto del gruppo in ritardo, aprendo così platealmente all’ipotesi dell’addio veloce, ma non potrà certo permettergli di ignorare l’obbligo di ritiro. La data limite è il prossimo lunedì.

Il problema è che l’Inter, al momento, non ha i soldi per l’assalto e non ha neanche intenzione di pagare i 45 milioni pretesi dal Chelsea. Si tratta dunque limare la distanza tra domanda e offerta. Simone Inzaghi preme per il ritorno dell’attaccante e Zhang è pronto a uno sforzo economico. Marotta e Ausilio sono in costante contatto con i dirigenti dei Blues e l’avvocato di Lukaku. Mentre Big Rom ha chiarito in tutti i modi possibili di volere solo l’Inter.

Lo ha fatto rifiutando la corte del Milan, ignorando le proposte milionarie dei sauditi e i tentativo, più teorico che pratico, di inserimento della Juve. Ma il Chelsea non farà sconti per questo. L’idea è che possa scendere fino a 40 milioni. Mentre l’Inter proverà a spingersi oltre i 30 milioni. La quota massima per l’acquisto a titolo definitivo di Lukaku per i nerazzurri è di 35 milioni. Ma prima deve per forza uscire Onana.

Lukaku a titolo definitivo: la formula pensata dai nerazzurri

I 35 milioni potrebbero essere articolati in parte fissa e bonus. Proprio i bonus potrebbero fare la differenza: Marotta vorrebbe aggiungere 5 milioni in più che i nerazzurri in caso di raggiungimento dei quarti di Champions o dello Scudetto.

Il tempi stringe. Storto o morto, lunedì Romelu dovrà raggiungere il resto della squadra in Inghilterra e invontrare Pochettino. Lukaku sembra molto deciso. Non vuole mai più avere a che fare col Chelsea, nemmeno per un giorno lunedì. Per questo chiede ai nerazzurri di rilanciare subito promettendo di essere disponibile a tagliarsi di un milione lo stipendio.

Romelu Lukaku ha mostrato apertamente cosa vuole, e proprio questo suo atteggiamento potrebbe irrigidire i Blues. Ma il belga ha detto chiaramente di no al Chelsea e ha fatto sapere a tutti, amici, ex compagni, nemici, che non tornerà per il ritiro di Cobham.

Big Rom ha scelto l’Inter: patto di ferro con Marotta e Inzaghi

La negoziazione è ancora in atto. E l’obiettivo è quello di chiudere la trattativa entro questa settimana, evitare conflitti e imbarazzi. L’avvocato Ledure, durante l’incontro telefonico di pochi giorni fa, ha saputo che i Blues vogliono 40 milioni. Sono quindi scesi di 5 rispetto alla prima richiesta. Ed è già qualcosa.

Per l’acquisto a titolo definitivo di Lukaku presto arriverà il rilancio nerazzurro: e l’importo supererà la famosa quota 30. Come anticipato, non dovrebbe cambiare la parte fissa: la parte variabile, sotto forma di bonus legati ai risultati sportivi, primo tra tutti lo scudetto, farebbe lievitare l’offerta intorno ai 35 milioni.

Il belga andrà incontro a Zhang spalmando il suo contratto nerazzurro fino al 2027 e riducendosi lo stipendio da 8,5 a 7,5 milioni l’anno. Si attende, per definire tutto, la cessione di Onana al Manchester United. Senza, l’affare Lukaku resta bloccato. Ma non ci sono grossi margini temporali per contrattare ancora. Neppure sarà possibile “ricattare” il Chelsea sfruttando la rigidità del belga. I londinesi sono anche pronti a tenerlo per l’intera stagione fuori rosa.