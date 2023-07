Si chiude a più di 25 milioni, l’Inter è fuori dai giochi

Rilancio di valutazione da parte del Fenerbahce per l’esterno destro seguito dall’Inter negli ultimi giorni, come potenziale sostituto di Dumfries

L’ultimo innesto di Yann Aurel Bisseck in casa Inter permette a Simone Inzaghi di restringere ulteriormente il cerchio delle operazioni di mercato da concludere entro i limiti della sessione estiva.

Dopo aver infatti piazzato anche i colpi Davide Frattesi di provenienza dal Sassuolo e Marcus Thuram in uscita a parametro zero dal Borussia Monchengladbach, la dirigenza nerazzurra è particolarmente concentrata sulla questione Romelu Lukaku e l’uscita di scena di André Onana verso il Manchester United, con conseguente investimento (forse doppio) su Yann Sommer e Anatolij Trubin.

Resterebbero in piedi soltanto gli ultimi dettagli, poi, per completare l’organico della prossima stagione. Da Robin Gosens sulla fascia sinistra a Denzel Dumfries su quella opposta. E l’Inter, proprio nelle ultime giornate, avrebbe rispolverato la pista che porta al giovanissimo talento del Fenerbahce, Ferdi Kadioglu, come potenziale sostituto dell’olandese.

Inter su Kadioglu, il Fenerbahce alza l’asticella del prezzo

Premettendo che non sono ancora giunte offerte ufficiali al cospetto del club turco, come ribadito anche dai colleghi di ‘calciomercato.it‘, l’Inter resta comunque vigile per il calciatore. Ma con qualche riserva. La prima legata sicuramente al fatto che senza l’addio di Dumfries non si potrebbe mai parlare di un’operazione di sostituzione, ma di un innesto ex novo che non troverebbe nessuna utilità.

La seconda, poi, trova alcune divergenze sulle dichiarazioni del prezzo lanciate dai media turchi intorno ai 20 milioni di euro. Stando alle ultime informazioni raccolte, il Fenerbahce non scenderebbe a patti con i nerazzurri a meno di 25 milioni. Una cifra troppo alta per le casse dell’Inter al momento, visto che è ancora in attesa di piazzare il colpo definitivo sulla cessione di André Onana al Manchester United.