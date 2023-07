Niente Inter, affare fatto in Francia: oggi le visite mediche

Probabilmente era stato proposto anche all’Inter, ma l’affare non è mai decollato e oggi il giocatore è in Francia per le visite mediche e la firma con la nuova squadra

Il brasiliano ha scelto il Marsiglia: è già in citta per sostenere le visite mediche e firmare con la nuova squadra. Si era parlato in passato di un possibile interesse da parte dell’Inter, ma fondamentalmente non pare ci sia stato mai alcun tipo di approccio da parte dei dirigenti nerazzurri.

Renan Lodi è di sicuro un profilo che ha potuto stizzicare, almeno a livello platonico, i pensieri di Inzaghi e Ausilio. Mesi fa, quando si era già capito che l’avventura del brasiliano con il Nottingham Forest sarebbe finita senza culminare in un riscatto e che l’Atletico Madrid (proprietario del cartellino) gli avrebbe trovato subito un’altra destinazione, qualcuno lo aveva accostato prima alla Juventus e poi all’Inter. Il classe 1998 poteva in effetti essere un buon rinforzo per la fascia sinistra.

Per prenderlo, Marotta avrebbe dovuto giocare d’anticipo e mettersi subito d’accordo con l’Atletico. Forse l’agguato non è andato a segno anche per via della stagione non proprio incoraggiante giocata dal brasiliano in Premier: troppe prestazioni opache, troppe distrazioni in fase difensiva. A ogni modo, i Forrest hanno raggiunto la salvezza, e forse Lodi sperava ancora in un riscatto. Ma così non è andata.

Il ventiquattrenne è tornato così all’Atletico, che ha cominciato subito a offrirlo in giro. Alla fine l’ha spuntata il Marsiglia. Così il veloce terzino sinistro, famoso per le sue brucianti accelerazioni e i suoi cross tesi, giocherà in Francia, l’accordo è ormai sicuro, al costo di 13 milioni più bonus (troppi per l’Inter)

Lodi in Francia: affare concluso e Inter fuori dai giochi

Renan Lodi arrivo all’Atletico nell’estate del 2019 dall’Athletico Paranaense. In Brasile, al tempo, era considerato un terzino spettacolare. In Europa il ragazzo ha faticato a trovare spazio, e il suo rendimento è stato spesso incostante. La stagione in Premier sarebbe dovuta servire a farlo esplodere. Purtroppo le cose sono andate maluccio.

Ciononostante le capacità tecniche e atletiche del ragazzo sono indiscutibili, ed ecco perché il Marsiglia ha scelto di rischiare e di investire ancora nel suo talento inespresso. In Ligue 1, magari, potrebbe rilanciarsi. titolare indiscusso e da allora il suo coinvolgimento nella squadra è stato incostante.

Secondo quanto si scrive in Francia, il brasiliano è costato 13 milioni e il 20% della futura rivendita: l’Inter non avrebbe mai accettato un accordo simile con l’Atletico. Nell’ipotesi di un approccio per arrivare al brasiliano, si sarebbe mossa attraverso un prestito con diritto di riscatto intorno ai 10 milioni.

Si chiude così un’altra pista, formalmente mai approfondita dai nerazzurri. Il classe 1998 non rientrava più nei piani del tecnico Diego Simeone, ragion per cui con il suo entourage si era messo subito al lavoro per trovargli una nuova sistemazione. Probabilmente l’agente ha parlato anche con Ausilio, ma non ha ricevuto risposte interessanti. C’è stato qualche dialogo in più con la Juve, ma anche in quel caso nulla di concreto.

In giornata sono in programma le visite mediche all’Olympique Marsiglia, club con il quale firmerà un accordo valido fino al 30 giugno del 2028. Ai Colchoneros, che chiedevano all’inizio 15 milioni più bonus, dovrebbero andare, come annunciato, 13 milioni di euro più il 20% di un’eventuale futura rivendita. Meglio così: il rischio era di ritrovarsi in rosa un altro Dalbert.