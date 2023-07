Clamoroso Joao Mario: contatti per il ritorno

L’ex Inter può, a sorpresa, tornare nuovamente in Italia. Due le possibili soluzioni per lui. Svelate tutte le ipotesi di mercato

Joao Mario e l’Inter si sono abbracciati l’un l’altro in quell’ormai lontano 2016 senza, però, mai e poi mai consolidare un vero e proprio rapporto d’affetto.

Il portoghese risulta essere, infatti, uno dei più grandi flop della storia dell’Inter. Questo perché, pur essendo stato acquistato in passato per la modica cifra di 45 milioni di euro complessivi – 40 di base fissa + 5 di bonus – il classe ’93 si è poi rivelato, in fin dei conti, un calciatore del tutto mediocre (questo per quanto ne concerne a proposito dell’esperienza trascorsa assieme ai nerazzurri, attenzione).

Per anni e anni, infatti, la ‘Beneamata’ ha provato a liberarsi di lui piazzandolo di qua e di là in giro per l’Europa grazie a tutta una serie di operazioni in prestito con diritto di riscatto senza ottenere, però, gli esiti ben sperati.

Lo abbiamo visto indosso sia con le vesti del West Ham che con quelle di Lokomotiv Mosca, Sporting Lisbona e Benfica (sua attuale piazza in cui lo stesso Joao Mario si è espresso a grandissimi livelli nella passata annata).

Un vero e proprio affare, insomma, quello che ha concluso la squadra di Roger Schmidt: tecnico che ha, praticamente, accolto l’ex calciatore dell’Inter a parametro zero. 23 reti e 15 assist. Questi i numeri totalizzati da Joao Mario nella passata stagione. Un rendimento che ha fatto sì che innumerevoli squadre d’Europa si accorgessero di lui ed ora, non per niente, non è affatto escluso che il classe ’93 possa anche ritornare in Italia. Ecco come.

Joao Mario può venir offerto in Italia: Juventus e Roma come possibili destinazioni

A differenza di quanto accaduto con l’Inter, dove – come già anticipato – il calciatore si è rivelato un vero e proprio flop, Joao Mario ha dimostrato eccome nella passata annata di poter starci in Europa.

Il fantasista portoghese si è, infatti, rivelato una delle armi in più del Benfica: club che è uscito solamente ai quarti di Champions League proprio contro i nerazzurri.

Impressionante il rullino di marcia avuto da parte della squadra di Roger Schmidt nella passata stagione, formazione che per mesi e mesi è rimasta imbattuta (sino a quando non ha poi trovato difronte a sé la compagine di Inzaghi).

Ciò nonostante, quella da poco volta al termine, resta un’annata di tutto rispetto per i portoghesi: questo proprio per via del fatto che Joao Mario e compagni si sono ugualmente proclamati Campioni di Portogallo piazzandosi, di fatto, al primo posto della Liga portoghese.

Ad ogni modo, per Joao Mario potrebbero anche aprirsi nuove opportunità. L’idea che viene ad oggi in mente è, infatti, quella di poter vedere i suoi agenti interfacciare tutta una serie di colloqui assieme ad innumerevoli club europei: molti di questi anche italiani.

Gli stessi intermediari del calciatore potrebbero, infatti, provare a proporre il loro assistito ad alcune società estere, inclusa qualcuna che attualmente milita in Serie A. In tal senso, occhio a Juventus – sodalizio che è già stato castigato dal diretto interessato nella scorsa edizione di Champions – e Roma: piazze che potrebbero finire per ricevere tale e presunta proposta in un futuro non molto lontano.

Il classe ’93 ha, non per nulla, finalmente dimostrato di poter fare la differenza in Europa ed è per questo che potrebbe anche optare per l’idea di provare a riscattarsi qui in Italia: luogo in cui ha deluso ampiamente le aspettative. Come prezzo siamo sui 15-20 milioni.