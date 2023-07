L’Inter chiude per Sommer. Visite mediche per Cuadrado

Il portiere del Bayern sarà l’immediato sostituto di Onana ceduto al Manchester United per 55 milioni di euro. Oggi visite e firma dell’ex Juventus

Manca solo l’ufficialità della cessione di Onana al Manchester United. Operazione da 55 milioni bonus inclusi, con il portiere che ieri sera ha lasciato Milano per dirigersi in Inghilterra dove effettuerà le visite mediche prima della firma sul contratto quinquennale. Nelle stesse ore, l’Inter ha accelerato per Sommer del Bayern. Aspettando novità fronte Trubin, lo svizzero è sempre più vicino, per non dire a un passo dai nerazzurri.

Marotta e Ausilio, in virtù anche degli ottimi rapporti con Rummenigge e soci, contano di pagare un po’ meno della clausola da circa 6 milioni. Per l’estremo difensore elvetico probabile contratto fino a giugno 2025. Prossime ore decisive, considerato che il club di Zhang vuole consegnarlo a Inzaghi in tempo per la tournée in Giappone.

Da Sommer a Cuadrado, sbarcato ieri sera a Linate direttamente dalla Colombia. L’esterno ex Juve svolgerà quest’oggi le visite mediche per poi recarsi in sede e firmare il contratto da circa 2,5 milioni netti che lo legherà all’Inter fino a giugno 2024.