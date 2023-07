Ci provano gli intermediari: scambio con Esposito in Serie A

Il centravanti natio di Castellammare potrebbe finire per salutare l’Inter anche in quest’estate. Occhio a questa possibile iniziativa. Cosa fanno sapere i nerazzurri

Sebastiano Esposito è uno di quei giovani calciatori dotato di un enorme potenziale, non ancora del tutto espresso però. L’Inter lo sa bene ed è per questo che, negli anni, ha concesso al giocatore qualche chance di poter farsi le ossa altrove.

Le sue ultime tre stagioni sono, infatti, state caratterizzate da tutta una serie di prestiti. Abbiamo, dapprima, avuto modo di poterlo vedere con indosso i colori di Spal, Venezia, Basilea e, nella passata annata, con quelli di Anderlecht e Bari: una piazza, quest’ultima, in cui il centravanti di Castellamare di Stabia si è ben espresso sino a qualche mese fa.

E’ stato proprio nella stragrande cittadina pugliese, non a caso, che il classe ’02 è riuscito nell’intento di riacquisire un po’ più di consapevolezza nei propri mezzi e, non per niente, lo stesso Esposito ha sin da subito saputo come farsi apprezzare dai tifosi baresi. 15 presenze complessive tra Serie B e la fase finale dei Play-off dove in aggiunta vi sono anche 4 reti e 2 assist.

Ora, una volta terminato quest’ennesimo prestito, Esposito è tornato ad Appiano nella scorsa settimana dove, dal 13 luglio in poi, si trova agli ordini di Simone Inzaghi. Nel frattempo, però, occhio a quest’altra possibile iniziativa di mercato.

Possibile idea di scambio Esposito-Demiral tramite tentativo intermediari: no Inter nel caso

Sebastiano Esposito e Merih Demiral, quest’ultimo in particolar modo, sono due dei calciatori attualmente più chiacchierati sul mercato.

Sia l’uno che l’altro sono, infatti, finiti al centro di alcuni ed importanti rumors di mercato in queste ultime settimane: a maggior ragione Merih Demiral, giocatore che con ogni probabilità finirà per dire addio all’Atalanta già in quest’estate e che, a conferma del tutto, non è nemmeno stato convocato dalla stessa società bergamasca per l’inizio del ritiro estivo.

Ora, come già si è potuto dedurre, i due calciatori in questione potrebbero anche finire per rientrare dentro un presunto scambio alla pari. Il tutto tramite un eventuale ed ipotetico tentativo di alcuni intermediari. Sì, avete capito bene: Esposito in cambio di Demiral. Idea che volendo potrebbe anche tentare, eccome, la ‘Dea’ ma non l’Inter.

A questa – per certi versi fantasiosa – idea di mercato, i nerazzurri risponderebbero immediatamente con un no secco nel caso. A prescindere da Esposito, infatti, il difensore turco resta sì un nome forte per la difesa ma, ad ogni modo, è da considerarsi un obiettivo su cui Marotta e Ausilio vogliono ok mettere le mani ma non tramite uno scambio secco.