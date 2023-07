Nuovo bomber per Inzaghi, in Francia è fatta per l’ex Milan

Inter ancora a caccia del dopo Lukaku, calciatore con cui i nerazzurri hanno ormai chiuso i battenti. Nel frattempo è cosa fatta l’arrivo di un attaccante dall’estero

Romelu Lukaku voleva tenersi aperta ogni porta possibile per il proprio futuro, ma così non è stato. Il belga ha, infatti, giocato sporco con l’Inter, flirtando a loro insaputa con la Juventus, ma una volta venuti a conoscenza del tutto, i nerazzurri lo hanno piantato immediatamente.

Tra le due parti, giustamente, non c’è stato alcun margine per una nuova riappacificazione con l’Inter che, da quel momento in poi, si è trovata costretta a dover gettare il proprio sguardo su tutta una serie di altri attaccanti. Morata e Balogun su tutti. Proprio lo spagnolo, come ormai risaputo del resto, interessa eccome ai nerazzurri.

Non per nulla, infatti, è proprio l’ex Juventus il centravanti che Inzaghi ha espressamente chiesto all’intera dirigenza anche se, a fare muro questa volta, è proprio l’Atletico Madrid: club che sostiene che per la partenza del classe ’92 sono necessari 20 milioni di euro, cifra della sua attuale clausola rescissoria – che l’entourage del calciatore sostiene che sia, invece, di 10 milioni – ma i nerazzurri, come più che comprensibile d’altronde, non ci stanno (complice anche il suo contratto in scadenza). Così come Milan, Roma e la stessa ‘Vecchia Signora’, altre società interessate alla prima punta nata a Madrid.

Nel frattempo, c’è però un altro possibile scenario di cui è doveroso parlarvi. Anche se oramai tramontato del tutto.

Fatta per Aubameyang al Marsiglia: il gabonese potrebbe essere stato offerto all’Inter

Ormai ci siamo. Pierre-Emerick Aubameyang è, a tutti gli effetti, un nuovo calciatore dell’Olympique Marsiglia: club che se l’è assicurato a titolo prettamente gratuito.

Complice la risoluzione di contratto attuata nelle scorse settimane anche per volere del Chelsea – società che ha deciso di non opporsi a riguardo – il gabonese ha, da quel momento in poi, potuto raggiungere la sua nuova destinazione.

E’ tutto fatto, non a caso, tra lui e il Marsiglia tant’è che già nelle giornata di oggi sono fissate le visite mediche del calciatore e, successivamente, la firma sul suo nuovo contratto.

Accordo triennale per lui coi francesi che, così facendo, si sono assicurati un gran bel colpo di mercato. Parliamo di un calciatore che, però, potrebbe anche essere stato vicino all’Inter.

Il sospetto è che Aubameyang possa essere stato, infatti, proposto tramite agenti anche all’Inter nel momento in cui i nerazzurri hanno mollato una volta per tutte Lukaku ricevendo, successivamente, un no secco a quel punto.