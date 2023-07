Correa per la punta: l’agente prova il clamoroso scambio

Mercato difficile per il centravanti argentino nerazzurro Correa, spunta l’idea di scambio con il Siviglia per il cartellino del collega di ruolo Rafa Mir

Partito Edin Dzeko e sfumata definitivamente la pista Romelu Lukaku dopo una telenovela durata anche troppo per i gusti della dirigenza dell’Inter, l’amministratore delegato Giuseppe Marotta ha accolto negli uffici nerazzurri il centravanti francese Marcus Thuram di provenienza Borussia Monchengladbach a costo zero.

Il solo figlio d’arte, però, potrebbe non bastare al tecnico Simone Inzaghi per comporre il nuovo reparto offensivo accanto al già presente – ed imprescindibile – Lautaro Martinez. Sebbene la caccia all’attaccante potrebbe portar via molto tempo ed energie alla direzione sportiva di Piero Ausilio e il suo staff, l’Inter potrebbe vedere innanzi a sé una possibilità da poter sfruttare per accorciare i tempi di marcia. Soprattutto considerando che proprio negli scorsi giorni ha preso il via la fase di preparazione pre-campionato che anticipa la tournée estiva programmata in Giappone.

Questa possibilità potrebbe arrivare soltanto se l’Inter dovesse accettare l’idea di scambio lanciata dal Siviglia per il cartellino di Joaquin Correa, altro grande nome in bilico tra permanenza e addio forzato in questa sessione estiva di mercato. Certo è che il calciatore non dispone più della massima fiducia da parte del tecnico che lo ha fortemente voluto dopo il suo passaggio sulla panchina nerazzurra e la stessa dirigenza preferirebbe venderlo per monetizzare il minimo indispensabile per non cadere in una ulteriore, pesante minusvalenza.

Calciomercato, Correa al Siviglia dietro scambio per Rafa Mir

La pista che porterebbe Correa in Spagna non è da escludere, ma al momento offerte ufficiali non sono affatto sopraggiunte e l’Inter non ne vorrà considerare finché non verranno reputate idonee agli standard di mercato imposti nei vari summit dirigenziali.

Il Siviglia avrebbe da giocare la carta Rafa Mir, centravanti spagnolo di buona prospettiva, i cui affari extra-campo vengono attualmente gestiti dal superagente Jorge Mendes. Ciononostante questa opzione verrebbe automaticamente scartata perché l’Inter, piuttosto che prelevare un calciatore qualunque giusto per sostituire l’uscente Correa, preferirebbe di gran lunga vendere l’argentino e tutt’al più già reinvestire il ricavato (più eventuale aggiunta) sul cartellino di un centravanti scelto appositamente per soddisfare Inzaghi ancora una volta.