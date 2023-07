Corsa contro il tempo: la Juve gioca d’anticipo sulle rivali

I bianconeri provano a portarsi avanti sul mercato tentando di bloccare uno dei migliori talenti del calcio italiano. Anche l’Inter continua ad osservarlo

Con l’arrivo di Giuntoli all’interno della dirigenza, e l’innesto in rosa di Timothy Weah – primo colpo estivo dei bianconeri – la Juventus ha già lanciato un forte segnale a tutti.

L’intento della ‘Vecchia Signora’ è, infatti, quello di tornare ad essere protagonista ed è chiaro che, per far sì che tutto ciò accada, è necessario iniziare a dare uno scossone già sul mercato.

Diversi i colpi che l’intera dirigenza bianconera ha già incominciato a progettare. Non per niente, sotto la lente d’ingrandimento di Giuntoli e i suoi, ci sono finiti – già da settimane a dire il vero – sia Franck Kessie che Romelu Lukaku: con quest’ultimo che, complice il flirt che va avanti ormai da tempo assieme ai bianconeri, è stato mollato a tutti gli effetti dall’Inter.

Nel frattempo, la Juventus prova a guardare ancor più in là. In che maniera? Tentando di chiudere per qualche futuro prospetto del calcio italiano e non solo come, ad esempio, Tommaso Baldanzi: in passato cercato anche dall’Inter.

La Juve piomba su Baldanzi: i bianconeri vogliono chiudere subito ma servono 15 milioni

Stando, infatti, a quanto riferito da ‘Tuttosport‘ in queste ultime ore, la Juventus si è posta in mente l’obiettivo di chiudere per Tommaso Baldanzi.

L’intento dei bianconeri non è altro che quello di chiudere immediatamente per il calciatore. Il tutto per evitare che il prezzo del classe ’03 aumenti ancor di più, così come le pretendenti.

Non per nulla, sia Inter che Napoli, avevano – già negli scorsi mesi a dire il vero – posto il nome del giovane ventenne natio di Poggibonsi sotto la propria lente d’ingrandimento: cosa che ha fatto anche la Juventus ora.

Sono proprio i bianconeri, non a caso, ad essersi fatti avanti per il giocatore: con l’Empoli che ha già fatto sapere che per la cessione di Baldanzi sono necessari almeno 15 milioni di euro.

Giuntoli e i suoi sperano ora di poter chiudere, immediatamente, per il giovane prodotto del vivaio dei toscani lasciandolo, magari, lì per un altro anno di tempo per poi farlo approdare definitivamente in zona Continassa nell’estate del 2024. Cosa che ha già fatto anche il Tottenham nella passata annata con Udogie.