Una big all’assalto di Bastoni: risposta immediata dell’Inter

Il centrale di Casalmaggiore continua a restare nel mirino delle grandi d’Europa nonostante il recente rinnovo. Svelata la papabile proposta in arrivo

Con un contratto, inizialmente, in scadenza nel 2024, Alessandro Bastoni e l’Inter hanno poi, senza fin troppi indugi, deciso di proseguire la propria storia d’amore assieme iniziata, ad essere sinceri, un bel po’ di anni fa. La sua prima stagione assieme alla ‘Beneamata’ risale, infatti, all’epoca in cui c’era ancora Conte in panchina ed era la stagione 2019-20.

E’ stato nelle scorse settimane, infatti, che il forte centrale ‘made in Italy’ ha posto, una volta per tutte, nero su bianco sul proprio rinnovo estendendo la durata del suo contratto assieme all’Inter sino a giugno 2028. Da tempo era, però, già stato trovato un principio d’accordo. Così come per Calhanoglu, calciatore che ha rinnovato sino al 2027 a 6 milioni a stagione.

Così facendo, dunque, il classe ’99 ha perciò siglato un quadriennale con tanto di innalzamento di stipendio passato da quei 2,8 milioni netti a stagione più bonus ai 5,5 milioni di euro a salire per il resto delle prossime stagioni.

Ciò nonostante, insistenti rumors di mercato continuano a vedere comunque protagonista lo stesso Bastoni, non più nel mirino del Manchester City – club che resta fortissimo su Josko Gvardiol – ma sicuramente finito sotto la lente d’ingrandimento di qualche altro club europeo, quale il Bayern Monaco magari.

Il Bayern può pensare a Bastoni: a 55 milioni l’Inter direbbe no

L’inizio di questa sessione di calciomercato estiva in formato 2023-24 ha visto protagonista Lucas Hernandez: difensore francese, in grado di agire sia da centrale di difesa che da terzino di sinistra, passato dal Bayern Monaco al Psg per 40 milioni di euro + 5 di bonus.

Un trasferimento che priva, perciò, i bavaresi di quello che era, sino a poco tempo fa, uno degli elementi migliori della formazione di Thomas Tuchel: con gli stessi tedeschi chiamati ora a rifarsi sul mercato.

A tal proposito, dunque, quello di Alessandro Bastoni potrebbe anche essere un nome su cui il Bayern Monaco potrebbe provare a fiondarsi da un momento all’altro. In che maniera? Riponendo in favore dell’Inter una potenziale offerta da 55 milioni di euro complessivi: cifra per cui, al momento, gli stessi bavaresi non possono andare oltre.

Chiaro, però, che a quest’eventuale ed ipotetica proposta l’Inter risponderebbe immediatamente di no. Se non altro per via del fatto che non rispecchia, in alcun modo, quella che è la reale valutazione del calciatore con Bastoni valutato almeno, e sottolineiamo almeno, sui 70 milioni di euro.