Convocati Inzaghi per la tournée in Giappone: c’è Cuadrado, due assenti

Diramato l’elenco dei convocati di Inzaghi per la tournée in Giappone dove l’Inter affronterà l’Al-Nassr di Brozovic e il Psg di Skriniar

L’Inter ha ufficializzato l’elenco dei calciatori convocati da Simone Inzaghi per la tournée in Giappone (oggi la partenza) nella quale la squadra affronterà due amichevoli: contro l’Al-Nassr di Brozovic e contro il Paris Saint-Germain dell’altro ex, Milan Skriniar.

Risolti i problemi di visto di Cuadrado, il colombiano può così partire assieme ai suoi nuovi compagni. Esclusi Radu e Agoume, in procinto di lasciare il club.

Ecco l’elenco completo:

Alessandro Calligaris

Filip Stanković

Raffaele Di Gennaro

Matteo Darmian

Francesco Acerbi

Stefan De Vrij

Alessandro Bastoni

Yann-Aurel Bisseck

Federico Dimarco

Robin Gosens

Denzel Dumfries

Juan Cuadrado

Valentino Lazaro

Hakan Çalhanoğlu

Kristjan Asllani

Stefano Sensi

Nicolò Barella

Davide Frattesi

Henrikh Mkhitaryan

Lautaro Martínez

Joaquín Correa

Marcus Thuram

Sebastiano Esposito

Giovanni Fabbian

Aleksandar Stanković

Giacomo Stabile