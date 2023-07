Sensi pedina di scambio, colpaccio Inter in Serie A

By

La mezz’ala rientrata dal prestito al Monza è destinata a un’altra cessione. Possibile contropartita nell’operazione in Serie A: i dettagli

Anche Sensi è atterrato in Giappone, dove l’Inter giocherà due amichevoli. La prima contro l’Al-Nassr di Brozovic, la seconda contro il Paris Saint-Germain di Skriniar. La mezz’ala punta a riconquistarsi la fiducia di Inzaghi, ma una nuova cessione rimane l’ipotesi più probabile per il classe ’95 che il Monza ha deciso di non confermare.

Sensi pedina di scambio, è questa l’ultima indiscrezione con protagonista il ventisettenne di Urbino. ‘Tuttosport’ di stamane ipotizza un suo inserimento nell’ambito dell’operazione Samardzic con l’Udinese. Non è un mistero, il centrocampista tedesco è il prescelto dell’Inter per completare la mediana. Ma, appunto, servono prima un paio d’uscite dal medesimo reparto.

Ai friulani piace molto Fabbian, tuttavia l’Inter non è disposta a cederlo a titolo definitivo. Ausilio potrebbe allora giocarsi la ‘carta’ Sensi, un profilo che può senz’altro stuzzicare l’Udinese. Due gli ostacoli: l’ingaggio del calciatore umbro, circa 2 milioni lordi, e la probabile non disponibilità, almeno inizialmente, dello stesso Sensi a traslocare in quel di Udine.