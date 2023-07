Lukaku-Icardi, notizia shock: ecco cosa succede

Grossa smentita sulla fake news diramate nelle ultime ore che legavano il destino del centravanti Lukaku a quello dell’ex nerazzurro Icardi e il Galatasaray

Chiuse definitivamente le porte per il ritorno di Romelu Lukaku in nerazzurro, l’Inter ha promesso a sé stessa e i propri tifosi di guardare avanti con ottimismo dimenticando questo ‘tradimento’ messo in atto dal calciatore che fino a qualche ora prima bramava il club di Viale della Liberazione promettendo amore eterno.

Lo stesso centravanti belga è dunque rimasto nel limbo dei calciatori di spessore ancora presenti sul mercato delle grandi realtà internazionali e il Chelsea ha tutto l’interesse di lasciarlo partire il prima possibile alle giuste condizioni economiche. Ma tra le tante pretendenti non ci sarebbe affatto il Galatasaray, come vociferato nelle ultime ore.

Calciomercato, niente Galatasaray per Lukaku: smentita la presunta sostituzione di Icardi

Il club turco sarebbe stato messo di fronte alla difficile scelta di far partire immediatamente il proprio centravanti Mauro Icardi in Argentina a mezzo di un prestito dopo il riscatto compiuto in favore del PSG, per permettere all’ex nerazzurro di stare accanto alla moglie Wanda Nara e il resto della famiglia in un momento particolarmente delicato.

Lukaku non avrebbe però alcun ruolo in questa vicenda come sostituto di Icardi. A smentire le ultime fake news è ‘calciomercato.it‘. Al contrario, Lukaku potrebbe intensificare le avances nei confronti della Juventus ora che Dusan Vlahovic sia realmente a rischio cessione in queste ultime settimane di sessione estiva di mercato.