“Ne abbiamo persi tanti”: mercato Inter, Dimarco allo scoperto

Il terzino nerazzurro dal Giappone dove la squadra di Inzaghi è in tournée e sfiderà l’Al-Nassr di Brozovic e il Psg di Skriniar

“È stata una delle stagioni più importanti e belle della mia carriera”. Così Federico Dimarco a ‘Soccerking’ dopo l’evento in quel di Osaka, in Giappone dove l’Inter è in tournée dall’inizio di questa settimana.

Tra i migliori della passata annata, il terzino non si è nascosto a proposito del mercato nerazzurro che ha visto fin qui l’uscita di elementi importanti, da Brozovic a Onana e Lukaku passando per gli addii a zero di Handanovic, Skriniar e D’Ambrosio.

“Abbiamo perso tanti giocatori forti e di esperienza – le parole di Dimarco – ma allo stesso tempo abbiamo acquistato giovani di grande prospettiva che hanno disputato partite importanti come Frattesi, Thuram e Bisseck. E poi – conclude Dimarco – è arrivato Cuadrado, uno che ha esperienza avendo fatto delle finali di Champions”.