Non più solo il ‘simbolo’ dell’Inter: Lautaro, ora è UFFICIALE

Annuncio social del club con protagonista l’attaccante argentino autore di 102 gol in cinque stagioni con la maglia nerazzurra

Mancava solo l’annuncio ufficiale, arrivato poco fa in stile ‘Barbie’: non solo il simbolo, insieme a Barella, Lautaro Martinez è anche il nuovo capitano dell’Inter. Lisa Amborghetti, invece, è confermata capitana della formazione femminile.

L’argentino eredita la fascia da Marcelo Brozovic, passato qualche settimana fa all’Al-Nassr. In nerazzurro dal 2018, il ‘Toro’ è stato capitano della squadra già nella passata stagione, proprio durante l’assenza per infortunio – e poi per scelta tecnica di Inzaghi – del regista croato. “Quest’anno voglio vincere quanti più titoli possibile“, ha detto il neo capitano dell’Inter nella conferenza stampa a Osaka, dove il gruppo è in tournée.

In cinque stagioni interiste, il classe ’97 ha giocato 238 partite segnano 102 gol. Ora si appresta a iniziare la sesta, che sarà anche la prima da capitano.