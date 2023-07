Tutto fatto con l’Inter: manca solo l’ufficialità

Manca solo l’ufficialità: il talento esploso l’anno scorso in prestito è pronto a legare il suo futuro all’Inter nonostante le numerose voci che lo vedono in uscita

L’Inter è pronta a ratificare il rinnovo fino al 2028 di Giovanni Fabbian. Mentre diversi club di Serie A e alcuni di B si stanno con insistenza facendo avanti per averlo in prestito, Simone Inzaghi sembra intenzionato a dare fiducia al giovane centrocampista durante la tournée giapponese. Nei prossimi giorni, Fabbian avrà dunque l’occasione di mettersi in mostra.

Lecce, Frosinone, Salernitana, Bologna e Udinese sono da tempo sulle tracce del ventenne padovano. Si parla anche di richieste di informazioni da parte di Lazio, Genoa, Verona e Sampdoria. Ma all’Inter non hanno ancora deciso cosa fare del ragazzo. L’unica certezza è che Fabbian rinnoverà: tutto è già pronto, manca solo l’ufficialità e la comunicazione social sui canali dell’Inter.

Nel corso delle prossime settimane, dirigenti nerazzurri e allenatore sceglieranno insieme a Fabbian e al suo procuratore quale potrebbe essere la destinazione migliore per agevolare la crescita di un capitale tecnico dell’Inter. L’obiettivo è quello di farlo giocare in A con continuità.

Ecco perché, al momento, sembra escluso che Fabbian possa aggregarsi alla Sampdoria. Si era parlato di un possibile inserimento del giovane nella trattativa che coinvolge Audero, su l’Inter resta relativamente vigile, nel caso in cui non si riesca a chiudere per un secondo portiere affidabile.

Fabbian: manca solo l’ufficialità del rinnovo con l’Inter

I blucerchiati hanno da tempo fatto capire di essere molto interessati al centrocampista interista Fabbian, che lo scorso anno ha fatto la differenza in Serie B con la Reggina allenata da Pippo Inzaghi. In questo senso potrebbero accordare uno sconto sul prezzo del cartellino di Audero (per ora fermo a 8 milioni circa) in cambio del prestito del giovane centrocampista.

Ma l’Inter crede che sia meglio far giocare Fabbian in A. Dopo un’annata da protagonista con la Reggina (36 presenze, 8 goal e un assist), il ragazzino deve misurarsi con il massimo campionato. Il rinnovo di contratto testimonia che i nerazzurri credono nelle qualità del classe 2023. E anche se Fabbian potrebbe essere usato come pedina di scambio in varie trattative (Samardzic, Zapata, Audero), la dirigenza nerazzurra non vorrebbe privarsi in maniera definitiva del talento.

Beppe Marotta e Piero Ausilio proveranno dunque a tenere il controllo, anche parziale, del suo cartellino. Probabilmente, il ragazzo potrebbe finire al Frosinone o al Genoa. Bisogna capire chi potrà garantirgli maggiore spazio in campo.

In questo momento Fabbian è concentrato sul proprio impegno nella tournée giapponese. Il ragazzo sa che, giocando bene, potrebbe anche convincere Inzaghi a tenerlo come sesto centrocampista.

Scarificio o fiducia: le diverse prospettive per il talento nerazzurro

Ovviamente nella situazione attuale, l’Inter privilegia sempre l’aspetto economico a quello sportivo. Quindi è tutto abbastanza complicato. Se con il sacrificio di Fabbian riuscisse a risparmiare sui colpi ritenuti importanti dalla dirigenza, il ragazzo potrebbe anche lasciare l’Inter subito dopo l’ufficialità del rinnovo.

L’affare cui l’Inter sta pensando rimanda all’ingaggio del serbo Samardzic come sesto a centrocampo. Il jolly dell’Udinese è di certo più pronto di Fabbian per un campionato in A. Samardzic è forte e ha già dimostrato di poter fare la differenza. Ma anche il giovane italiano ha talento (l’anno scorso è stato nominato miglior giocatore dai suoi tifosi ed è anche stato il capocannoniere della Reggina).

L’Inter pensa che il giovane debba farsi le ossa, e fare il sesto nell’Inter potrebbe non aiutarlo in questo senso. Anche se, in una stagione di una squadra impegnata su tre fronti, il sesto potrebbe ritrovarsi a giocare un bel po’ di partite, com’è successo per esempio a Gagliardini l’anno scorso.

Inoltre, se l’Inter vuole cedere Fabbian in prestito proprio perché ha paura che da sesto giocherebbe poco, che senso potrebbe avere spendere più di 20 milioni per Samardzic? Forse l’Inter vuole bloccarlo in anticipo in vista della scadenza del contratto di Mhkytarian…

Da una parte abbiamo un ventenne con grande voglia, dall’atletismo invidiabili, molto bravo a inserirsi e a fare goal. Dall’altra un calciatore di grande talento, che ha dimostrato di avere dei colpi con cui risolvere una partita. Inzaghi dovrà scegliere su chi puntare.