Dall’Inter al Chelsea, blitz da 45 milioni di euro

Si era vociferato di un possibile contatto con l’Inter, ma ora il centrocampista offensivo sembra vicino al Chelsea: i Blues sono pronti a investire 45 milioni

Per ruolo e per prezzo, il ghanese non è un obiettivo verosimile per i nerazzurri. Ciononostante il ragazzo potrebbe essere stato offeto a Piero Ausilio. Il ds interista, pur apprezzando di sicuro il suo talento, potrebbe aver risposto stringendosi nelle spalle o con un sorriso gentile di nervoso diniego.

Tutt’altro sorriso, il ventiduenne Kudus, ha suscitato invece sul volto degli osservatori del Chelsea. I Blues starebbero infatti tentando di prendere il ghanese dell’Ajax. Dopo aver venduto un po’ di esuberi e sistemato i conti, ora il Chelsea è pronto a investire: Pochettino vorrebbe mettere le mani su Kudus e su Moises Caicedo del Brighton.

Il sito spagnolo fichajes.net parla di un possibile assalto da 45 milioni di euro da parte del Chelsea: una cifra con cui l’Inter conta di prendere tre o quattro nuovi giocatori (due portieri, difensore centrale, attaccante e forse sesto centrocampista).

Sul ghanese si è mosso già l’Arsenal, che secondo la stampa britannica, nelle scorse ore, dovrebbe aver offerto all’Ajax una cifra vicina ai 40 milioni di euro. E così Mohammed Kudus è diventato uno dei protagonista del calciomercato estivo inglese: Chelsea e Arsenal sono in guerra per riuscire a rubarlo agli olandesi.

Il Chelsea spara alto: 45 milioni per Kudus

Sembra che Mauricio Pochettino stia spingendo per far arrivare a Londra il centrocampista ghanese il prima possibile. Di fronte a 45 milioni di euro, l’Ajax potrebbe capitolare. Ma non è detto che l’Arsenal si sia già arreso e che il Chelsea offra sul serio la cifra di cui parla il sito spagnolo.

Di certo, Kudus può essere un ottimo rinforzo per entrambe le squadre. Centrocampista duttile, capace di giocare con profitto anche in attacco, Mohammed ha firmato la scorsa stagione 18 goal e 7 assist. In questo modo è riuscito a farsi notare dai due club londinesi e da altre squadre europee, che però non sembrano in condizione di partecipare a un’asta.

Non è escluso che il giocatore ghanese possa decidere di continuare a giocare per un altro anno alla Johan Cruyff Arena, per continuare a crescere. Il ragazzo è arrivato in Europa nel 2018, tesserato dal club danese Nordsjælland. Nel 2020, per 9 milioni di euro, è stato acquistato dall’Ajax.

Tutti gli esuberi che i Blues cercheranno di cedere

Anche se ha cominciato a guardarsi intorno per comprare nuovi giocatori, il Chelsea ha ancora esigenza di vendere. Finora i Blues hanno ceduto tredici calciatori. Ma non è finita: in rosa c’è ancora troppa abbandanza. A oggi Pochettino deve gestire trentadue giocatori, quasi tre per ogni ruolo.

Uno di questi esuberi è seguito da tempo dall’Inter. Si tratta di Chalobah, su cui di recente si è acceso anche l’interesse del Napoli. Dopo l’affare Lukaku, i contatti fra Inter e Chelsea si sono naturalmente raffreddati. Quindi sarà complicato riaprire il discorso già intavolato a fine giugno.

In Inghilterra, ormai, credono che la squadra più vicina a Chalobah sia il Napoli. Secondo quanto riportato dal noto quotidiano sportivo The Athletic, De Laurentiis sarebbe da giorni sulle tracce del difensore sierraleonese naturalizzato inglese classe ’99. L’Inter non si è del tutto arresa, ma al momento è concentrata su altri fronti: bisogna trovare il portiere e poi un attaccante.

Dopo aver sistemato la porta e l’attacco si penserà alla ricerca del braccetto destro che possa sostituire lo svincolato Danilo D’Ambrosio. Il nome che circola con più insistenza negli ultimi giorni è quello di Toloi dell’Atalanta, anche se i dirigenti non sembrano molto convinti che sia un affare (la Dea vuole 10 milioni).