Smalling tra Inter e Roma, il retroscena sulla scelta finale

Le parole del difensore centrale della Roma, Chris Smalling, non ammettono dubbi su quello che sarebbe stato il suo futuro nel campionato di Serie A nonostante le avances dell’Inter

Pronti via per una nuova stagione, anche in casa Roma. Sulla scia dei grandissimi risultati maturati nel corso della passata annata e di quella ancora precedente, culminate entrambe con il raggiungimento di una finale europea, ora il club capitolino punta ancora più in alto.

Per raggiungere l’obiettivo di consolidamento tra le prime quattro potenze del nostro campionato di Serie A, José Mourinho può giocare tatticamente con qualche innesto di valore e forti riconferme.

Da Paulo Dybala a Lorenzo Pellegrini, passando per il difensore centrale Chris Smalling. Quest’ultimo è intervenuto in un’intervista rilasciata a ‘La Gazzetta dello Sport’ in cui sottolinea quanto sia entusiasta di proseguire la propria avventura in giallorosso. “Faremo ancora meglio dello scorso anno – sostiene il calciatore – e questo significa vincere almeno un trofeo“.

Inter, Smalling non aveva dubbi: “Ho scelto ancora la Roma senza esitazioni”

La scelta di procedere con il rinnovo di contratto è apparsa dunque ovvia e priva di grosse complicazioni, nonostante il fortissimo interesse da parte dell’Inter di prelevarlo già all’inizio della sessione estiva di mercato come diretto sostituto di Milan Skriniar.

“Era chiara la voglia di restare alla Roma, qui mi sono trovato bene. Ho ascoltato l’allenatore, Tiago Pinto e il resto della società. Ho scelto senza esitazioni, con questi tifosi al seguito poi“, ha continuato Smalling.