25 milioni di euro, fumata bianca in arrivo

Inter protagonista in queste ore di calciomercato. Oltre a Samardzic si sta per chiudere anche l’operazione Scamacca

L’Inter sta per piazzare due colpi, Samardzic e Gianluca Scamacca. Per il tedesco sono le ore della chiusura, con Gino Pozzo atteso a Milano per chiudere del tutto l’operazione.

Anche per Scamacca, comunque, siamo vicini al traguardo. La fumata bianca è prevista nelle prossime 24/48 ore, considerato che i due club stanno continuando a trattare per arrivare a un punto di incontro. Un accordo tra Inter e West Ham dovrebbe arrivare intorno ai 25 milioni di euro, con formula a titolo definitivo o – in alternativa, per ragioni di bilancio e plusvalenze – prestito più obbligo di riscatto (senza ‘condizioni’) a giugno 2024. L’Inter è andata all-in su Scamacca viste le difficoltà per Balogun e la richiesta esplicita di Inzaghi di avere a disposizione una prima punta ‘fisica’ che conosce già la Serie A.